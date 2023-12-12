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Площадь пожара на складе в Пушкинском достигла 2,8 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на складе в Пушкинском достигла 2,8 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 12.12.2023
Площадь пожара на складе в Пушкинском достигла 2,8 тысячи "квадратов"
Склад горит в подмосковном Пушкинском, площадь пожара достигла 2800 "квадратов", обрушилась кровля здания, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T19:38
2023-12-12T19:38
2023-12-12T20:22
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Склад горит в подмосковном Пушкинском, площадь пожара достигла 2800 "квадратов", обрушилась кровля здания, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В городском округе Пушкинский горит склад. Площадь возгорания 2 800 квадратных метров помещения, обрушилась кровля. На месте работают более 60 специалистов и 24 единицы техники", - говорится в сообщении.
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происшествия, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара на складе в Пушкинском достигла 2,8 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на складе в подмосковном Пушкинском достигла 2,8 тыс "квадратов"