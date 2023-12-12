https://ria.ru/20231212/pozhar-1915400231.html

Площадь пожара на складе в Пушкинском достигла 2,8 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на складе в Пушкинском достигла 2,8 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 12.12.2023

Площадь пожара на складе в Пушкинском достигла 2,8 тысячи "квадратов"

Склад горит в подмосковном Пушкинском, площадь пожара достигла 2800 "квадратов", обрушилась кровля здания, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T19:38

2023-12-12T19:38

2023-12-12T20:22

происшествия

коммерческая недвижимость

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Склад горит в подмосковном Пушкинском, площадь пожара достигла 2800 "квадратов", обрушилась кровля здания, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В городском округе Пушкинский горит склад. Площадь возгорания 2 800 квадратных метров помещения, обрушилась кровля. На месте работают более 60 специалистов и 24 единицы техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231212/pozhar-1915381402.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)