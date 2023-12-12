https://ria.ru/20231212/post-1909431934.html

Рождественский пост в 2023-2024 году

Рождественский пост 2023-2024: когда начинается у православных и что можно есть

Рождественский пост в 2023-2024 году

Рождественский пост – последний из четырех многодневных в году. Он призван подготовить верующих к одному из самых светлых праздников – Рождеству Христову. О... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T13:57

2023-12-12T13:57

2023-12-12T14:05

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Рождественский пост – последний из четырех многодневных в году. Он призван подготовить верующих к одному из самых светлых праздников – Рождеству Христову. О дате начала говения и о том, какого числа оно закончится, о календаре питания и традициях, связанных с постом в России, – в материале РИА Новости.Православный Рождественский рост 2023-2024В конце ноября у православных верующих начинается последний из четырех многодневных постов в году – Рождественский. Это последний из четырех многодневных постов в году. Несмотря на длительность в 40 дней (почти как Великий пост) это не самый строгий пост.Когда начинается и какого числа заканчиваетсяЕжегодно Рождественский пост начинается 28 ноября и заканчивается 6 января, в канун Рождества Христова.Суть и смыслСмысл любого поста – воздержание. Но, как постоянно подчеркивают священнослужители, в этом вопросе важно правильно расставить приоритеты. Воздержание не только от употребления в пищу некоторых продуктов, но и духовное самоограничение – от страстей и греховных помыслов.Святитель Иоанн Златоуст, которого особенно почитают верующие, считал, что "постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности".Без духовного аспекта пост превратится в простую диету.Что же касается темы праздника Рождества Христова, которым заканчивается период говения, то она появляется в богослужениях постепенно. В день начала поста ни в одном из песнопений не упоминается о предстоящем событии.Затем, пять дней спустя, накануне празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), в девяти ирмосах (строфах) рождественского канона можно услышать первое извещение о приближающемся празднике: "Христос раждается, славите!".За две недели до Рождества церковь вспоминает всех ветхозаветных праведников – благодаря их благочестию сохранилась вера в грядущего Мессию и стало возможным Его явление в мир. А в последнюю неделю прославляет предков Иисуса Христа.ИсторияРождественский пост соблюдали еще в эпоху раннего христианства. Первые упоминания о нем встречаются в трудах святителей Амвросия Медиоланского и блаженного Августина. А в V столетии папа римский Лев I говорил о говении как "установленном с древности обычае".Вот только поначалу пост длился не сорок дней, а семь. В наши дни говеют неделю только верующие Армянской церкви.В 1166 году Константинопольский патриарх Лука Хризоверг и византийский император Мануил I Комнин провели собор, на котором было предписано увеличить срок поста до сорока дней.На Русь новое предписание пришло не сразу. Лишь к концу XII века стали говеть несколько недель. Традиция пошла от князя Андрея Боголюбского – ярого сторонника "всего греческого".Русские назвали пост по-своему — Филипповым. Все дело в том, что заговенье (последний день перед началом) выпадает на 27 ноября, когда церковь чтит память апостола Филиппа. Отсюда пошло и народное название – Филипповки.К слову, Католическая церковь также соблюдает Рождественский пост. Там он называется Адвент. И длится от 23 до 28 дней. Все зависит от количества календарных воскресений в период с 30 ноября (дня святого Андрея Первозванного) по 24 декабря (рождественский Сочельник по григорианскому календарю).Что можно и нельзя есть в Рождественский постВ аспекте гастрономических ограничений весь период говения можно условно разделить на три части.От начала (с 28 ноября) до праздника святителя Николая Мирликийского (19 декабря) включительно по понедельникам разрешается горячая пища без масла; по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям – рыба. По средам и пятницам предписывается соблюдать сухоядение – есть термически необработанную пищу растительного происхождения: хлеб, воду, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.В период с 20 декабря по 1 января включительно по вторникам и четвергам уже не дозволяется есть рыбу, зато разрешается горячая пища с маслом. Правила питания в остальные дни недели не меняются.Предпраздничные дни – 2-6 января – наиболее строгая часть поста. По понедельникам, средам и пятницам следует строго соблюдать сухоядение; по вторникам и четвергам – горячая пища без масла, по субботам и воскресеньям – масло можно добавить.В рождественский Сочельник (6 января) запрещается принимать пищу до появления на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую, возвестившую миру о рождении Спасителя. Как только она загорится, можно есть сочиво (вареные в меде зерна пшеницы или отварной рис с изюмом).Как подготовиться к постуВажно помнить, что соблюдение поста не должно навредить здоровью. Поэтому к пищевым ограничениям нужно готовиться плавно, желательно за несколько недель до начала говения.Животную пищу нужно исключать из рациона не сразу, а постепенно: сначала отказаться от мясных продуктов, потом – от молока и яиц.Не следует перед началом поста наедаться "впрок" тяжелой и жирной пищей. Гораздо лучше провести процедуру очищения кишечника, так будет проще совладать с чувством голода в первые дни.Если же аппетит подавить не удается, можно увеличить порции. Вдобавок тем самым можно компенсировать снижение калорийности.Поначалу приемов пищи может быть больше – чтобы организм привык к новым правилам. Потом постепенно можно вернуться к привычному распорядку.Основные приемы пищи можно чередовать с легкими перекусами овощами и фруктами. Из напитков предпочтение лучше всего отдать чистой воде, а не сокам и компотам.Больные люди и вовсе должны соблюдать пост в той мере, в какой это согласуется с приемом лекарств и предписаниями врачей.Календарь питания по днямНоябрьЕсли на среду или пятницу приходится праздничный день, то разрешается принимать пищу с растительным маслом. Конец ноября – вступление пост, необходимо отказаться от пищи, содержащей животный белок.- 28 ноября: горячая пища без масла (каши, супы, овощи, грибы);- 29 ноября: можно рыбу;- 30 ноября: сухоядение (продукты растительного происхождения, не прошедшие термическую обработку).ДекабрьНачиная с 20 декабря по 1 января по вторникам и четвергам уже исключается рыба.- 1 декабря: разрешается рыба;- 2 декабря: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);- 3 декабря: можно рыбу и морепродукты;- 4 декабря (Введение Богородицы во храм): можно рыбу;- 5 декабря: горячая пища без масла;- 6 декабря: разрешено рыбу;- 7 декабря: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);- 8 декабря: можно рыбу;- 9 декабря: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);- 10 декабря: можно рыбу;- 11 декабря: разрешается рыбу;- 12 декабря: горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы);- 13 декабря: можно рыбу;- 14 декабря: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);- 15 декабря: разрешено рыбу;- 16 декабря: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);- 17 декабря: можно рыбу;- 18 декабря: можно рыбу;- 19 декабря (день Святителя Николая): разрешается рыба;- 20 декабря: горячая пища с маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы) с добавлением масла);- 21 декабря: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);- 22 декабря: горячая пища с маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением масла);- 23 декабря: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);- 24 декабря: можно рыбу;- 25 декабря: можно добавить рыбу;- 26 декабря: горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы);- 27 декабря: горячая пища с маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением масла);- 28 декабря: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);- 29 декабря: горячая пища с маслом (каши, супы, тушеные овощи, грибы с добавлением масла);- 30 декабря: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);- 31 декабря: разрешено рыбу;ЯнварьСо 2 по 6 января - самая строгая часть поста.- 1 января: разрешается рыба;- 2 января: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);- 3 января: горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы);- 4 января: сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед);- 5 января: горячая пища без масла (каши, супы, тушеные овощи, грибы);- 6 января (Рождественский сочельник): сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед).Как плавно выйти с постаТаким же плавным, как начало, должен быть и выход из поста. Сорок дней без животной пищи не проходят бесследно – организм отвыкает производить ферменты для ее переваривания.Именно поэтому нельзя по окончании говения резко начинать есть мясо. Это может спровоцировать тяжесть в желудке, вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).Возвращаться к привычному рациону следует в течение недели. А если есть проблемы с ЖКТ, то растянуть этот процесс на две. Сперва включить в рацион молочные и кисломолочные продукты, потом яйца, белую рыбу, птицу, и только в самом конце – мясо.Также в первые дни рекомендуется пить много чистой воды, высыпаться и побольше двигаться.Правила и ограничения в Рождественский постВ целях духовного самоочищения в период поста важно воздерживаться от дурных поступков и мыслей: постараться не быть раздражительным, не ссориться с родными и близкими, не злословить и не сплетничать.Больше времени стоит уделить посещению храма и молитве (в том числе, домашней).Можно ли играть свадьбуСогласно церковному уставу, таинство венчания в дни поста не совершается.Можно ли пить виноНебольшое количество вина разрешено употреблять в выходные дни (субботы и воскресенья) и на большие праздники – Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и день святителя Николая Мирликийского (19 декабря).Приметы на Рождественский постОсобых примет в период Рожественского поста нет. Чаще всего по погоде старались предсказать, каким будет следующий год. Например, морозы в начале поста ассоциировали с хорошим урожаем пшеницы.Также существовало поверье: во дни поста ни в коем случае нельзя ссориться. Иначе весь следующий год пройдет в распрях и раздорах.

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, религиозные праздники