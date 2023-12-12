https://ria.ru/20231212/pobeda-1915414618.html

Канада заявила о невозможности победы над ХАМАС за счет страданий Палестины

Канада заявила о невозможности победы над ХАМАС за счет страданий Палестины - РИА Новости, 12.12.2023

Канада заявила о невозможности победы над ХАМАС за счет страданий Палестины

Канада, Австралия и Новая Зеландия считают, что победа Израиля над палестинским движением ХАМАС не должна быть достигнута ценой страданий мирного населения... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T21:28

2023-12-12T21:28

2023-12-12T23:59

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Канада, Австралия и Новая Зеландия считают, что победа Израиля над палестинским движением ХАМАС не должна быть достигнута ценой страданий мирного населения Палестины, говорится в обнародованном канадским кабмином во вторник заявлении трех стран."Мы встревожены сокращением безопасного пространства для гражданского населения в секторе Газа. Ценой победы над ХАМАС не могут стать непрерывные страдания всего гражданского населения Палестины", — следует из заявления.Союзники также выразили обеспокоенность увеличением масштабов гуманитарного кризиса в секторе Газа и сохраняющимися рисками для мирных граждан Палестины. Согласно позиции трех стран, в текущих условиях необходимо добиться расширения и стабилизации доступа гуманитарной помощи в регион. "Недавняя пауза в боевых действиях позволила добиться освобождения свыше 100 заложников и внесла вклад в расширение гуманитарного доступа к пострадавшему гражданскому населению. Мы признаем важность настойчивых дипломатических усилий США, Катара и Египта, направленных на обеспечение этой паузы, и сожалеем, что ее не удалось продлить", — отмечается в совместном заявлении.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и стали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.

https://ria.ru/20231212/khamas-1915372053.html

https://ria.ru/20231212/soprotivlenie-1915363487.html

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в мире, израиль, палестина, канада, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году