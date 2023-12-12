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Почти 400 туристов не смогли вовремя вылететь из Красноярска на Пхукет - РИА Новости, 12.12.2023
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Туризм
 
12:58 12.12.2023 (обновлено: 13:05 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/pkhuket-1915275272.html
Почти 400 туристов не смогли вовремя вылететь из Красноярска на Пхукет
Почти 400 туристов не смогли вовремя вылететь из Красноярска на Пхукет - РИА Новости, 12.12.2023
Почти 400 туристов не смогли вовремя вылететь из Красноярска на Пхукет
Прокуратура проводит проверку после задержки более чем на 13 часов рейса из Красноярска в Таиланд, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:58
2023-12-12T13:05
туризм
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новости - туризм
туристы
красноярск
пхукет (остров)
таиланд
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КРАСНОЯРСК, 12 дек – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после задержки более чем на 13 часов рейса из Красноярска в Таиланд, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей. Установлено, что в международном аэропорту Красноярск им. Д.А. Хворостовского объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Пхукет (Королевство Таиланд) продолжительностью более 13 часов", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что вылет был назначен на 23.30 11 декабря, однако по техническим причинам рейс перенесли на 14.00 вторника. В здании аэровокзала вылета ожидали 387 пассажиров, в том числе 18 детей. По информации онлайн-табло, вылет был запланирован на 14.20. В итоге самолет, судя по информации на сайте перевозчика, вылетел в 15.04. В пресс-службе аэропорта РИА Новости сообщили, что лайнер дважды буксировали на взлет, но по неизвестным причинам он откладывался.
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туризм, новости - туризм, туристы, красноярск, пхукет (остров), таиланд, западно-сибирская транспортная прокуратура, аэрофлот
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Красноярск, Пхукет (остров), Таиланд, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Аэрофлот
Почти 400 туристов не смогли вовремя вылететь из Красноярска на Пхукет

В Красноярске почти 400 туристов более 14 часов ждали вылета на Пхукет

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратураМобильная приемная, организованная Западно-Сибирской транспортной прокуратурой в аэропорту Красноярска. 12 декабря 2023
Мобильная приемная, организованная Западно-Сибирской транспортной прокуратурой в аэропорту Красноярска. 12 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Мобильная приемная, организованная Западно-Сибирской транспортной прокуратурой в аэропорту Красноярска. 12 декабря 2023
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 12 дек – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после задержки более чем на 13 часов рейса из Красноярска в Таиланд, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей. Установлено, что в международном аэропорту Красноярск им. Д.А. Хворостовского объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Пхукет (Королевство Таиланд) продолжительностью более 13 часов", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вылет был назначен на 23.30 11 декабря, однако по техническим причинам рейс перенесли на 14.00 вторника. В здании аэровокзала вылета ожидали 387 пассажиров, в том числе 18 детей. По информации онлайн-табло, вылет был запланирован на 14.20. В итоге самолет, судя по информации на сайте перевозчика, вылетел в 15.04.
В пресс-службе аэропорта РИА Новости сообщили, что лайнер дважды буксировали на взлет, но по неизвестным причинам он откладывался.
Самолет Боинг 737-800, следовавший рейсом Новосибирск-Москва и совершивший посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска из-за помпажа двигателей. 8 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыКрасноярскПхукет (остров)ТаиландЗападно-Сибирская транспортная прокуратураАэрофлот
 
 
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