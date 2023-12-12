https://ria.ru/20231212/pkhuket-1915275272.html

Почти 400 туристов не смогли вовремя вылететь из Красноярска на Пхукет

Почти 400 туристов не смогли вовремя вылететь из Красноярска на Пхукет - РИА Новости, 12.12.2023

Почти 400 туристов не смогли вовремя вылететь из Красноярска на Пхукет

Прокуратура проводит проверку после задержки более чем на 13 часов рейса из Красноярска в Таиланд, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:58

2023-12-12T12:58

2023-12-12T13:05

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

красноярск

пхукет (остров)

таиланд

западно-сибирская транспортная прокуратура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915286942_0:50:1278:770_1920x0_80_0_0_70bd387ea761c6d40a37a2f1c3959a83.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 дек – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после задержки более чем на 13 часов рейса из Красноярска в Таиланд, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей. Установлено, что в международном аэропорту Красноярск им. Д.А. Хворостовского объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Аэрофлот" в Пхукет (Королевство Таиланд) продолжительностью более 13 часов", – говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что вылет был назначен на 23.30 11 декабря, однако по техническим причинам рейс перенесли на 14.00 вторника. В здании аэровокзала вылета ожидали 387 пассажиров, в том числе 18 детей. По информации онлайн-табло, вылет был запланирован на 14.20. В итоге самолет, судя по информации на сайте перевозчика, вылетел в 15.04. В пресс-службе аэропорта РИА Новости сообщили, что лайнер дважды буксировали на взлет, но по неизвестным причинам он откладывался.

https://ria.ru/20231208/samolet-1914512567.html

красноярск

пхукет (остров)

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, туристы, красноярск, пхукет (остров), таиланд, западно-сибирская транспортная прокуратура, аэрофлот