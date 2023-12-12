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Самые креативные парки Подмосковья отметят знаком качества Деда Мороза - РИА Новости, 12.12.2023
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Новости Подмосковья
 
15:18 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/parki_podmoskovya-1915328211.html
Самые креативные парки Подмосковья отметят знаком качества Деда Мороза
Самые креативные парки Подмосковья отметят знаком качества Деда Мороза - РИА Новости, 12.12.2023
Самые креативные парки Подмосковья отметят знаком качества Деда Мороза
Подмосковным паркам культуры и отдыха вручат знак качества "Дед Мороз рекомендует", в рамках проекта отметят территории, которые наиболее креативно и атмосферно РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:18
2023-12-12T15:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
дед мороз
знак качества
парки
культура
отдых
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Подмосковным паркам культуры и отдыха вручат знак качества "Дед Мороз рекомендует", в рамках проекта отметят территории, которые наиболее креативно и атмосферно украсят свои зимние локации, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Знак качества вручат в пяти номинациях: "Пахнут праздником иголки" – лучшая елка, "Отправь письмо в сказку" – лучшая почта Деда Мороза, "В гостях у Деда Мороза" – лучшая резиденция, "Место теплых встреч" – лучшая зона теплого очага и "Пусть зима останется с тобой" – лучшая фотозона. Парк может получить знак качества в нескольких номинациях. По информации пресс-службы, победителей определит АНО "Московская областная дирекция по развитию парков" ("МосОблПарк") уже на текущей неделе. Лучшие локации парка будут отмечены специальной наклейкой и станут яркими точками притяжения гостей и жителей Подмосковья. Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области. В рамках проекта "Зима в Подмосковье" в подмосковных парках работают резиденции и почта Деда Мороза, для посетителей доступны увлекательные активности. Все желающие могут посетить катки и ледовые спектакли, а также сделать снимки в зимних фотозонах и многое другое.
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московская область (подмосковье), общество, дед мороз, знак качества, парки, культура, отдых
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Дед Мороз, знак качества, Парки, Культура, Отдых

Самые креативные парки Подмосковья отметят знаком качества Деда Мороза

© Фото : министерство культуры и туризма Московской областиСамые креативные парки Подмосковья отметят знаком качества Деда Мороза
Самые креативные парки Подмосковья отметят знаком качества Деда Мороза - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : министерство культуры и туризма Московской области
Самые креативные парки Подмосковья отметят знаком качества Деда Мороза
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Подмосковным паркам культуры и отдыха вручат знак качества "Дед Мороз рекомендует", в рамках проекта отметят территории, которые наиболее креативно и атмосферно украсят свои зимние локации, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Знак качества вручат в пяти номинациях: "Пахнут праздником иголки" – лучшая елка, "Отправь письмо в сказку" – лучшая почта Деда Мороза, "В гостях у Деда Мороза" – лучшая резиденция, "Место теплых встреч" – лучшая зона теплого очага и "Пусть зима останется с тобой" – лучшая фотозона. Парк может получить знак качества в нескольких номинациях.
По информации пресс-службы, победителей определит АНО "Московская областная дирекция по развитию парков" ("МосОблПарк") уже на текущей неделе. Лучшие локации парка будут отмечены специальной наклейкой и станут яркими точками притяжения гостей и жителей Подмосковья. Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.
В рамках проекта "Зима в Подмосковье" в подмосковных парках работают резиденции и почта Деда Мороза, для посетителей доступны увлекательные активности. Все желающие могут посетить катки и ледовые спектакли, а также сделать снимки в зимних фотозонах и многое другое.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоДед Мороззнак качестваПаркиКультураОтдых
 
 
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