https://ria.ru/20231212/parki_podmoskovya-1915328211.html

Самые креативные парки Подмосковья отметят знаком качества Деда Мороза

Самые креативные парки Подмосковья отметят знаком качества Деда Мороза - РИА Новости, 12.12.2023

Самые креативные парки Подмосковья отметят знаком качества Деда Мороза

Подмосковным паркам культуры и отдыха вручат знак качества "Дед Мороз рекомендует", в рамках проекта отметят территории, которые наиболее креативно и атмосферно РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:18

2023-12-12T15:18

2023-12-12T15:18

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Подмосковным паркам культуры и отдыха вручат знак качества "Дед Мороз рекомендует", в рамках проекта отметят территории, которые наиболее креативно и атмосферно украсят свои зимние локации, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Знак качества вручат в пяти номинациях: "Пахнут праздником иголки" – лучшая елка, "Отправь письмо в сказку" – лучшая почта Деда Мороза, "В гостях у Деда Мороза" – лучшая резиденция, "Место теплых встреч" – лучшая зона теплого очага и "Пусть зима останется с тобой" – лучшая фотозона. Парк может получить знак качества в нескольких номинациях. По информации пресс-службы, победителей определит АНО "Московская областная дирекция по развитию парков" ("МосОблПарк") уже на текущей неделе. Лучшие локации парка будут отмечены специальной наклейкой и станут яркими точками притяжения гостей и жителей Подмосковья. Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области. В рамках проекта "Зима в Подмосковье" в подмосковных парках работают резиденции и почта Деда Мороза, для посетителей доступны увлекательные активности. Все желающие могут посетить катки и ледовые спектакли, а также сделать снимки в зимних фотозонах и многое другое.

https://ria.ru/20231211/parki_podmoskovya-1915075960.html

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московская область (подмосковье), общество, дед мороз, знак качества, парки, культура, отдых