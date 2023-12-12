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В Софии начали демонтировать памятник Советской армии, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.12.2023
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23:41 12.12.2023 (обновлено: 10:31 13.12.2023)
https://ria.ru/20231212/pamyatnik-1915423249.html
В Софии начали демонтировать памятник Советской армии, сообщили СМИ
В Софии начали демонтировать памятник Советской армии, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.12.2023
В Софии начали демонтировать памятник Советской армии, сообщили СМИ
Рабочие, демонтирующие памятник Советской армии в Софии, срезали самую высокую часть скульптурной группы – руку солдата с пистолетом-пулеметом ППШ, сообщает... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-12T23:41
2023-12-13T10:31
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Рабочие, демонтирующие памятник Советской армии в Софии, срезали самую высокую часть скульптурной группы – руку солдата с пистолетом-пулеметом ППШ, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). Глава администрации Софийской области Вяра Тодева несколько дней назад издала распоряжение о сохранении памятника как представляющем опасность из-за своего аварийного состояния. Во вторник утром власти приступили к его демонтажу, однако работы долго не начинались. Как видно из фотографий, опубликованных БНТ, строительный кран уже в вечернее время опускает руку, сжимающую ППШ. Сообщается, что это часть скульптурной фигуры советского солдата была удалена шлифовальным диском. Предполагается, что самые высокие фигуры после демонтажа будут реставрированы, а затем станут частью экспозиции Музея социалистического искусства. Демонтаж памятника проходит на фоне протестов, организованных Болгарской социалистической партией (БСП). Заместитель главы парламентской фракции БСП Георгий Свиленский получил травму при попытке пересечь ограждения вокруг памятника. Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года городские власти неоднократно предпринимали попытки демонтажа монумента. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва рассматривает демонтаж памятника Советской армии в Софии как враждебный шаг Болгарии, который усугубляет двусторонние отношения.
https://ria.ru/20231212/demontazh-1915332578.html
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В Софии начали демонтировать памятник Советской армии, сообщили СМИ

БНТ: в Софии начался демонтаж памятника Советской армии, срезана рука солдата

© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOVДемонтаж памятника Советской Армии в Софии
Демонтаж памятника Советской Армии в Софии - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / NIKOLAY DOYCHINOV
Демонтаж памятника Советской Армии в Софии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Рабочие, демонтирующие памятник Советской армии в Софии, срезали самую высокую часть скульптурной группы – руку солдата с пистолетом-пулеметом ППШ, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Глава администрации Софийской области Вяра Тодева несколько дней назад издала распоряжение о сохранении памятника как представляющем опасность из-за своего аварийного состояния. Во вторник утром власти приступили к его демонтажу, однако работы долго не начинались.
Как видно из фотографий, опубликованных БНТ, строительный кран уже в вечернее время опускает руку, сжимающую ППШ. Сообщается, что это часть скульптурной фигуры советского солдата была удалена шлифовальным диском.
Предполагается, что самые высокие фигуры после демонтажа будут реставрированы, а затем станут частью экспозиции Музея социалистического искусства.
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
МИД назвал демонтаж памятника Советской армии в Софии враждебным шагом
Вчера, 15:35
Демонтаж памятника проходит на фоне протестов, организованных Болгарской социалистической партией (БСП). Заместитель главы парламентской фракции БСП Георгий Свиленский получил травму при попытке пересечь ограждения вокруг памятника.
Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. С 1993 года городские власти неоднократно предпринимали попытки демонтажа монумента.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва рассматривает демонтаж памятника Советской армии в Софии как враждебный шаг Болгарии, который усугубляет двусторонние отношения.
Фотография памятника, прикрепленная к посту в Facebook* директора Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослава Коретчука
На западе Украины возник скандал из-за отказа сносить советские памятники
2 декабря, 05:20
 
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