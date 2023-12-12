https://ria.ru/20231212/obstrel-1915407315.html

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.12.2023

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T20:31

2023-12-12T20:31

2023-12-12T20:31

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580093972_0:194:3067:1919_1920x0_80_0_0_c1840e802da2b1c6cee5ddaab2597d7e.jpg

ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 12 декабря по состоянию на 18.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Буденновский район): - по улице Буденного ранен сотрудник АЗС "Аси-Ойл" - мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, здание АЗС "Аси-Ойл" также получило повреждения при обстреле. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Буденновского района Донецка, по которому ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО.

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины