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При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/obstrel-1915407315.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.12.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T20:31
2023-12-12T20:31
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 12 декабря по состоянию на 18.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Буденновский район): - по улице Буденного ранен сотрудник АЗС "Аси-Ойл" - мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, здание АЗС "Аси-Ойл" также получило повреждения при обстреле. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Буденновского района Донецка, по которому ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО.
донецк
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадал мирный житель

СЦКК: при обстреле Буденновского района Донецка пострадал мужчина

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Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 12 декабря по состоянию на 18.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Буденновский район): - по улице Буденного ранен сотрудник АЗС "Аси-Ойл" - мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
По данным представительства, здание АЗС "Аси-Ойл" также получило повреждения при обстреле.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Буденновского района Донецка, по которому ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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