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При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 12.12.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T20:31
2023-12-12T20:31
2023-12-12T20:31
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ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Буденновского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 12 декабря по состоянию на 18.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Буденновский район): - по улице Буденного ранен сотрудник АЗС "Аси-Ойл" - мужчина 1985 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. По данным представительства, здание АЗС "Аси-Ойл" также получило повреждения при обстреле. Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало об обстреле Буденновского района Донецка, по которому ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО.
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
СЦКК: при обстреле Буденновского района Донецка пострадал мужчина