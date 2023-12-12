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В Новгородской области нашли останки советского летчика - РИА Новости, 12.12.2023
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15:36 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/obschestvo-1915333006.html
В Новгородской области нашли останки советского летчика
В Новгородской области нашли останки советского летчика - РИА Новости, 12.12.2023
В Новгородской области нашли останки советского летчика
Советский истребитель МиГ-3 с останками летчика в кабине нашли поисковики в Новгородской области, сообщает поисковая экспедиция "Долина" в своей группе во... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:36
2023-12-12T15:36
новгородская область
москва
демянский район
общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Советский истребитель МиГ-3 с останками летчика в кабине нашли поисковики в Новгородской области, сообщает поисковая экспедиция "Долина" в своей группе во "ВКонтакте". Место падения самолета в болото Невий Мох обнаружили месяц назад на границе Парфинского и Демянского районов. В минувшие выходные поисковые отряды "Березка", "Скиф" и "Сокол", а также представители Центра современной истории выехали в очередной раз на место падения истребителя. "Найдены два номера самолета, в кабине МиГ-3 - останки летчика... Самолет находился на относительно небольшой глубине. При летчике обнаружены: смертный медальон, записная книжка, партбилет, расческа, носовой платок, портмоне, фонарик, часы "луковица" и другие личные вещи", - говорится в сообщении. Часть документов отправлена на экспертизу в Москву. Благодаря хорошо сохранившемуся партийному билету удалось прочитать имя командира эскадрильи 41-го истребительного авиационного полка - это уроженец Ростовской области Кузьменко Евгений Григорьевич 1910 года рождения. Объявлен поиск родственников. Сорок первый истребительный авиационный полк был переброшен из-под Москвы на Северо-Западный фронт 14 августа 1941 года. Командир эскадрильи Кузьменко не вернулся с боевого задания 16-17 августа того же года, всего через несколько дней после передислокации.
https://ria.ru/20231011/ostanki-1902043725.html
https://ria.ru/20230508/donbass-1870536034.html
новгородская область
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новгородская область, москва, демянский район, общество
Новгородская область, Москва, Демянский район, Общество
В Новгородской области нашли останки советского летчика

В Новгородской области нашли советский истребитель с останками летчика

© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/VKСоветский истребитель МиГ-3 нашли поисковики в Новгородской области
Советский истребитель МиГ-3 нашли поисковики в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/VK
Советский истребитель МиГ-3 нашли поисковики в Новгородской области
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Советский истребитель МиГ-3 с останками летчика в кабине нашли поисковики в Новгородской области, сообщает поисковая экспедиция "Долина" в своей группе во "ВКонтакте".
Место падения самолета в болото Невий Мох обнаружили месяц назад на границе Парфинского и Демянского районов. В минувшие выходные поисковые отряды "Березка", "Скиф" и "Сокол", а также представители Центра современной истории выехали в очередной раз на место падения истребителя.
© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/VKСоветский истребитель МиГ-3 нашли поисковики в Новгородской области
Советский истребитель МиГ-3 нашли поисковики в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/VK
Советский истребитель МиГ-3 нашли поисковики в Новгородской области
"Найдены два номера самолета, в кабине МиГ-3 - останки летчика... Самолет находился на относительно небольшой глубине. При летчике обнаружены: смертный медальон, записная книжка, партбилет, расческа, носовой платок, портмоне, фонарик, часы "луковица" и другие личные вещи", - говорится в сообщении.
Часть документов отправлена на экспертизу в Москву. Благодаря хорошо сохранившемуся партийному билету удалось прочитать имя командира эскадрильи 41-го истребительного авиационного полка - это уроженец Ростовской области Кузьменко Евгений Григорьевич 1910 года рождения. Объявлен поиск родственников.
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Новгородская областьМоскваДемянский районОбщество
 
 
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