В Новгородской области нашли останки советского летчика
В Новгородской области нашли советский истребитель с останками летчика
© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/VKСоветский истребитель МиГ-3 нашли поисковики в Новгородской области
Советский истребитель МиГ-3 нашли поисковики в Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Советский истребитель МиГ-3 с останками летчика в кабине нашли поисковики в Новгородской области, сообщает поисковая экспедиция "Долина" в своей группе во "ВКонтакте".
Место падения самолета в болото Невий Мох обнаружили месяц назад на границе Парфинского и Демянского районов. В минувшие выходные поисковые отряды "Березка", "Скиф" и "Сокол", а также представители Центра современной истории выехали в очередной раз на место падения истребителя.
© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/VKСоветский истребитель МиГ-3 нашли поисковики в Новгородской области
Советский истребитель МиГ-3 нашли поисковики в Новгородской области
"Найдены два номера самолета, в кабине МиГ-3 - останки летчика... Самолет находился на относительно небольшой глубине. При летчике обнаружены: смертный медальон, записная книжка, партбилет, расческа, носовой платок, портмоне, фонарик, часы "луковица" и другие личные вещи", - говорится в сообщении.
Часть документов отправлена на экспертизу в Москву. Благодаря хорошо сохранившемуся партийному билету удалось прочитать имя командира эскадрильи 41-го истребительного авиационного полка - это уроженец Ростовской области Кузьменко Евгений Григорьевич 1910 года рождения. Объявлен поиск родственников.
Сорок первый истребительный авиационный полк был переброшен из-под Москвы на Северо-Западный фронт 14 августа 1941 года. Командир эскадрильи Кузьменко не вернулся с боевого задания 16-17 августа того же года, всего через несколько дней после передислокации.