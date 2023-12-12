https://ria.ru/20231212/obschestvo-1915333006.html

В Новгородской области нашли останки советского летчика

В Новгородской области нашли останки советского летчика - РИА Новости, 12.12.2023

В Новгородской области нашли останки советского летчика

Советский истребитель МиГ-3 с останками летчика в кабине нашли поисковики в Новгородской области, сообщает поисковая экспедиция "Долина" в своей группе во... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:36

2023-12-12T15:36

2023-12-12T15:36

новгородская область

москва

демянский район

общество

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Советский истребитель МиГ-3 с останками летчика в кабине нашли поисковики в Новгородской области, сообщает поисковая экспедиция "Долина" в своей группе во "ВКонтакте". Место падения самолета в болото Невий Мох обнаружили месяц назад на границе Парфинского и Демянского районов. В минувшие выходные поисковые отряды "Березка", "Скиф" и "Сокол", а также представители Центра современной истории выехали в очередной раз на место падения истребителя. "Найдены два номера самолета, в кабине МиГ-3 - останки летчика... Самолет находился на относительно небольшой глубине. При летчике обнаружены: смертный медальон, записная книжка, партбилет, расческа, носовой платок, портмоне, фонарик, часы "луковица" и другие личные вещи", - говорится в сообщении. Часть документов отправлена на экспертизу в Москву. Благодаря хорошо сохранившемуся партийному билету удалось прочитать имя командира эскадрильи 41-го истребительного авиационного полка - это уроженец Ростовской области Кузьменко Евгений Григорьевич 1910 года рождения. Объявлен поиск родственников. Сорок первый истребительный авиационный полк был переброшен из-под Москвы на Северо-Западный фронт 14 августа 1941 года. Командир эскадрильи Кузьменко не вернулся с боевого задания 16-17 августа того же года, всего через несколько дней после передислокации.

https://ria.ru/20231011/ostanki-1902043725.html

https://ria.ru/20230508/donbass-1870536034.html

новгородская область

москва

демянский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новгородская область, москва, демянский район, общество