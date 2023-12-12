https://ria.ru/20231212/niger-1915205476.html

Нигер начнет экспорт сырой нефти в января, заявил военный лидер страны

Нигер начнет экспорт сырой нефти в января, заявил военный лидер страны - РИА Новости, 12.12.2023

Нигер начнет экспорт сырой нефти в января, заявил военный лидер страны

Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани заявил, что страна планирует начать экспорт сырой нефти в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T02:25

2023-12-12T02:25

2023-12-12T02:25

в мире

цены на нефть

нигер

бенин

атлантический океан

мохамед базум

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Глава правящего в Нигере Национального совета по защите отечества (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани заявил, что страна планирует начать экспорт сырой нефти в январе 2024 года. В начале ноября Нигер при поддержке китайской компании PetroChina ввел в строй трубопровод длиной около 2 тысяч километров, по которому нефть из страны будет поставляться в соседний Бенин. "Осуществляется транспортировка к Атлантическому океану... в январе следующего года... мы можем надеяться на первые поставки нигерской сырой нефти", - заявил Тчиани в интервью национальному нигерскому телевидению RTN. По его словам, из "90 тысяч баррелей в день", которые будут направляться в Бенин, Нигер будет получать 25,4% дохода. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. ЭКОВАС объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся принимать участие в институтах, созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20231205/sakhel-1913947587.html

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в мире, цены на нефть, нигер, бенин, атлантический океан, мохамед базум