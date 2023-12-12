https://ria.ru/20231212/ndfl-1915313074.html

Госдума приняла закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ

Госдума приняла закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ - РИА Новости, 12.12.2023

Госдума приняла закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ

Госдума приняла закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи, а также от госпошлины при... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:27

2023-12-12T14:27

2023-12-12T14:27

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи, а также от госпошлины при замене паспорта или водительских прав. Документ распространяет на добровольцев Росгвардии те же налоговые льготы, которые предоставляются сейчас добровольцам Вооруженных сил России. Их доходы в виде безвозмездно полученных денежных средств или иного имущества освобождаются от НДФЛ и страховых взносов. Кроме того, им не нужно уплачивать госпошлину за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Он входит в пакет законодательных инициатив, также принятых во вторник в третьем чтении, которые позволяют Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования по примеру Минобороны. Эти инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны, пояснял ранее один из их авторов, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Согласно базовой инициативе, добровольческие формирования могут создаваться Росгвардией по решению президента. Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период мобилизации, военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении контртеррористической операции, отмечал депутат.

https://ria.ru/20231206/nadzor-1914152408.html

https://ria.ru/20231127/pensii-1912221708.html

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф