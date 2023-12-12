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Госдума приняла закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ - РИА Новости, 12.12.2023
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14:27 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/ndfl-1915313074.html
Госдума приняла закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ
Госдума приняла закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ - РИА Новости, 12.12.2023
Госдума приняла закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ
Госдума приняла закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи, а также от госпошлины при... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:27
2023-12-12T14:27
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи, а также от госпошлины при замене паспорта или водительских прав. Документ распространяет на добровольцев Росгвардии те же налоговые льготы, которые предоставляются сейчас добровольцам Вооруженных сил России. Их доходы в виде безвозмездно полученных денежных средств или иного имущества освобождаются от НДФЛ и страховых взносов. Кроме того, им не нужно уплачивать госпошлину за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Он входит в пакет законодательных инициатив, также принятых во вторник в третьем чтении, которые позволяют Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования по примеру Минобороны. Эти инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны, пояснял ранее один из их авторов, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Согласно базовой инициативе, добровольческие формирования могут создаваться Росгвардией по решению президента. Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период мобилизации, военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении контртеррористической операции, отмечал депутат.
https://ria.ru/20231206/nadzor-1914152408.html
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Госдума приняла закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ

Госдума освободила от НДФЛ безвозмездную помощь добровольцам Росгвардии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Госдума приняла закон об освобождении добровольцев Росгвардии от НДФЛ и страховых взносов при предоставлении им безвозмездной помощи, а также от госпошлины при замене паспорта или водительских прав.
Документ распространяет на добровольцев Росгвардии те же налоговые льготы, которые предоставляются сейчас добровольцам Вооруженных сил России. Их доходы в виде безвозмездно полученных денежных средств или иного имущества освобождаются от НДФЛ и страховых взносов. Кроме того, им не нужно уплачивать госпошлину за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
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Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Он входит в пакет законодательных инициатив, также принятых во вторник в третьем чтении, которые позволяют Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования по примеру Минобороны.
Эти инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в СВО и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны, пояснял ранее один из их авторов, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Согласно базовой инициативе, добровольческие формирования могут создаваться Росгвардией по решению президента. Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период мобилизации, военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении контртеррористической операции, отмечал депутат.
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФ
 
 
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