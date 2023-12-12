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В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников - РИА Новости, 12.12.2023
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12:07 12.12.2023 (обновлено: 16:17 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/moshenniki-1915265645.html
В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников
В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников - РИА Новости, 12.12.2023
В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников
Банк России раскрыл новую схему обмана, которую мошенники используют последние несколько месяцев, — они начали спекулировать на обновлении пятитысячной купюры,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:07
2023-12-12T16:17
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Банк России раскрыл новую схему обмана, которую мошенники используют последние несколько месяцев, — они начали спекулировать на обновлении пятитысячной купюры, сообщили в ЦБ."Мошенники звонят людям и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000 рублей. Для проверки предлагается установить на телефоне специальное приложение — "Банкноты Банка России", — рассказали в регуляторе.Там отметили, что официальное приложение ЦБ действительно так называется, но мошенники дают ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на настоящую.После установки злоумышленники получают удаленный доступ к телефону жертвы, в том числе к банковским приложениям, и похищают деньги со всех счетов.В ЦБ напомнили, что настоящее приложение "Банкноты Банка России" содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот, но не определяет их подлинность. Второй вариант — когда аферисты под видом социальных работников ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на новые. На самом деле они подсовывают фальшивые купюры. Жертвами чаще всего становятся пожилые люди.В Банке России напомнили, что при обновлении банкнот нет никакой необходимости менять старые на новые, купюры находятся в обороте параллельно. В ЦБ советуют игнорировать все предложения по обмену или проверке подлинности банкнот, не устанавливать никаких приложений и не переходить по ссылкам от незнакомцев, а по любым связанным вопросам звонить в свой банк.
https://ria.ru/20231201/moshenniki-1913095545.html
https://ria.ru/20231209/krazha-1914741127.html
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технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом обновления купюр в пять тысяч

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКупюры номиналом пять тысяч рублей
Купюры номиналом пять тысяч рублей - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Купюры номиналом пять тысяч рублей. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Банк России раскрыл новую схему обмана, которую мошенники используют последние несколько месяцев, — они начали спекулировать на обновлении пятитысячной купюры, сообщили в ЦБ.
«
"Мошенники звонят людям и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000 рублей. Для проверки предлагается установить на телефоне специальное приложение — "Банкноты Банка России", — рассказали в регуляторе.
Там отметили, что официальное приложение ЦБ действительно так называется, но мошенники дают ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на настоящую.
После установки злоумышленники получают удаленный доступ к телефону жертвы, в том числе к банковским приложениям, и похищают деньги со всех счетов.
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В ЦБ напомнили, что настоящее приложение "Банкноты Банка России" содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот, но не определяет их подлинность.
Второй вариант — когда аферисты под видом социальных работников ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на новые. На самом деле они подсовывают фальшивые купюры. Жертвами чаще всего становятся пожилые люди.
В Банке России напомнили, что при обновлении банкнот нет никакой необходимости менять старые на новые, купюры находятся в обороте параллельно. В ЦБ советуют игнорировать все предложения по обмену или проверке подлинности банкнот, не устанавливать никаких приложений и не переходить по ссылкам от незнакомцев, а по любым связанным вопросам звонить в свой банк.
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ТехнологииРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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