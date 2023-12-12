https://ria.ru/20231212/moshenniki-1915265645.html

В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников

В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников - РИА Новости, 12.12.2023

В Центробанке рассказали россиянам о новой уловке мошенников

Банк России раскрыл новую схему обмана, которую мошенники используют последние несколько месяцев, — они начали спекулировать на обновлении пятитысячной купюры,... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:07

2023-12-12T12:07

2023-12-12T16:17

технологии

россия

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911003830_0:106:3069:1832_1920x0_80_0_0_b73868c7c7354d5be5d4189052e3422b.jpg

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Банк России раскрыл новую схему обмана, которую мошенники используют последние несколько месяцев, — они начали спекулировать на обновлении пятитысячной купюры, сообщили в ЦБ."Мошенники звонят людям и сообщают, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых 5000 рублей. Для проверки предлагается установить на телефоне специальное приложение — "Банкноты Банка России", — рассказали в регуляторе.Там отметили, что официальное приложение ЦБ действительно так называется, но мошенники дают ссылку на фальшивую программу, визуально похожую на настоящую.После установки злоумышленники получают удаленный доступ к телефону жертвы, в том числе к банковским приложениям, и похищают деньги со всех счетов.В ЦБ напомнили, что настоящее приложение "Банкноты Банка России" содержит информацию об основных защитных признаках всех банкнот, но не определяет их подлинность. Второй вариант — когда аферисты под видом социальных работников ходят по квартирам и убеждают жильцов обменивать старые банкноты номиналом 5000 рублей на новые. На самом деле они подсовывают фальшивые купюры. Жертвами чаще всего становятся пожилые люди.В Банке России напомнили, что при обновлении банкнот нет никакой необходимости менять старые на новые, купюры находятся в обороте параллельно. В ЦБ советуют игнорировать все предложения по обмену или проверке подлинности банкнот, не устанавливать никаких приложений и не переходить по ссылкам от незнакомцев, а по любым связанным вопросам звонить в свой банк.

https://ria.ru/20231201/moshenniki-1913095545.html

https://ria.ru/20231209/krazha-1914741127.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)