https://ria.ru/20231212/moroz-1915294724.html

В Башкирии прошла рекордно морозная ночь

В Башкирии прошла рекордно морозная ночь - РИА Новости, 12.12.2023

В Башкирии прошла рекордно морозная ночь

Абсолютный минимум температуры воздуха зарегистрирован в Башкирии ночью во вторник, побит рекорд 1977 года, сообщил Башкирский гидрометцентр. РИА Новости, 12.12.2023

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УФА, 12 дек - РИА Новости. Абсолютный минимум температуры воздуха зарегистрирован в Башкирии ночью во вторник, побит рекорд 1977 года, сообщил Башкирский гидрометцентр. "Прошедшей ночью 12 декабря на метеостанции Уфа-Дема в очередной раз на этой неделе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Столбик термометра достиг отметки -33,9°С. Предыдущий абсолютный минимум температуры 12 декабря наблюдался в 1977 году и составлял -30,2°С", - говорится в сообщении. По данным синоптиков, в центре Уфы прошедшей ночью температура воздуха понижалась до -26,9°С. Самая низкая температура воздуха -44,4°С зарегистрирована метеостанцией Емаши Белокатайского района. По данным гидрометцентра, в ночь на понедельник на метеостанции Уфа-Дема температура воздуха понизилась до -30,9°С. Предыдущий температурный рекорд этого дня наблюдался в 1952 году и составлял -29,6°С. "Синоптики говорят, что сейчас мы переживаем пик холодов. Ждем, что уже в ближайшие дни потеплеет. Прошу всех башкортостанцев быть осторожными и внимательными друг к другу. А водителям рекомендую взвесить все риски перед дальней дорогой и не выезжать без крайней необходимости", - написал глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале. По прогнозам синоптиков, в ночь на среду местами по республике ожидается температура воздуха -31...-36°, в северо-восточных районах сильный мороз -40...-43°.

https://ria.ru/20231212/morozy-1915249439.html

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общество, уфа, радий хабиров, новый год