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В Башкирии прошла рекордно морозная ночь
В Башкирии прошла рекордно морозная ночь - РИА Новости, 12.12.2023
В Башкирии прошла рекордно морозная ночь
Абсолютный минимум температуры воздуха зарегистрирован в Башкирии ночью во вторник, побит рекорд 1977 года, сообщил Башкирский гидрометцентр. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:27
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УФА, 12 дек - РИА Новости. Абсолютный минимум температуры воздуха зарегистрирован в Башкирии ночью во вторник, побит рекорд 1977 года, сообщил Башкирский гидрометцентр. "Прошедшей ночью 12 декабря на метеостанции Уфа-Дема в очередной раз на этой неделе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Столбик термометра достиг отметки -33,9°С. Предыдущий абсолютный минимум температуры 12 декабря наблюдался в 1977 году и составлял -30,2°С", - говорится в сообщении. По данным синоптиков, в центре Уфы прошедшей ночью температура воздуха понижалась до -26,9°С. Самая низкая температура воздуха -44,4°С зарегистрирована метеостанцией Емаши Белокатайского района. По данным гидрометцентра, в ночь на понедельник на метеостанции Уфа-Дема температура воздуха понизилась до -30,9°С. Предыдущий температурный рекорд этого дня наблюдался в 1952 году и составлял -29,6°С. "Синоптики говорят, что сейчас мы переживаем пик холодов. Ждем, что уже в ближайшие дни потеплеет. Прошу всех башкортостанцев быть осторожными и внимательными друг к другу. А водителям рекомендую взвесить все риски перед дальней дорогой и не выезжать без крайней необходимости", - написал глава Башкирии Радий Хабиров в своём Telegram-канале. По прогнозам синоптиков, в ночь на среду местами по республике ожидается температура воздуха -31...-36°, в северо-восточных районах сильный мороз -40...-43°.
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общество, уфа, радий хабиров, новый год
Общество, Уфа, Радий Хабиров, Новый год
В Башкирии прошла рекордно морозная ночь
В Уфе столбик термометра достиг отметки минус 33,9°С впервые с 1977 года
УФА, 12 дек - РИА Новости. Абсолютный минимум температуры воздуха зарегистрирован в Башкирии ночью во вторник, побит рекорд 1977 года, сообщил Башкирский гидрометцентр.
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"Прошедшей ночью 12 декабря на метеостанции Уфа-Дема в очередной раз на этой неделе был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. Столбик термометра достиг отметки -33,9°С. Предыдущий абсолютный минимум температуры 12 декабря наблюдался в 1977 году и составлял -30,2°С", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в центре Уфы
прошедшей ночью температура воздуха понижалась до -26,9°С. Самая низкая температура воздуха -44,4°С зарегистрирована метеостанцией Емаши Белокатайского района.
По данным гидрометцентра, в ночь на понедельник на метеостанции Уфа-Дема температура воздуха понизилась до -30,9°С. Предыдущий температурный рекорд этого дня наблюдался в 1952 году и составлял -29,6°С.
"Синоптики говорят, что сейчас мы переживаем пик холодов. Ждем, что уже в ближайшие дни потеплеет. Прошу всех башкортостанцев быть осторожными и внимательными друг к другу. А водителям рекомендую взвесить все риски перед дальней дорогой и не выезжать без крайней необходимости", - написал глава Башкирии Радий Хабиров
в своём Telegram-канале.
По прогнозам синоптиков, в ночь на среду местами по республике ожидается температура воздуха -31...-36°, в северо-восточных районах сильный мороз -40...-43°.
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