https://ria.ru/20231212/moldaviya-1915306459.html

Суд подтвердил, что местные выборы в Молдавии были нелегитимными

Суд подтвердил, что местные выборы в Молдавии были нелегитимными - РИА Новости, 12.12.2023

Суд подтвердил, что местные выборы в Молдавии были нелегитимными

Апелляционная палата Кишинева подтвердила, что проведение местных выборов в Молдавии без партии "Шанс" сделало этот процесс нелегитимным, заявил во вторник... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:05

2023-12-12T14:05

2023-12-12T14:05

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молдавия

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КИШИНЕВ, 12 дек - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева подтвердила, что проведение местных выборов в Молдавии без партии "Шанс" сделало этот процесс нелегитимным, заявил во вторник лидер политсилы Алексей Лунгу. В Молдавии в ноябре прошли выборы в местные органы власти, которые предварялись запретом политических партий, закрытием оппозиционных телеканалов и онлайн-изданий. В Службе информации и безопасности 3 ноября объявили, что партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в стране партию "Шор", и комиссия по ЧС в тот же день решила аннулировать регистрацию кандидатов от этой партии. ЦИК поддержал это решение. Апелляционная палата Кишинева отменила решение комиссии по ЧС. "Этим решением было продемонстрировано, что органы государственной власти действовали незаконно и злоупотребляли, нарушали фундаментальные права человека и право на свободные выборы. Уже сейчас очевидно, что местные выборы, прошедшие без участия политической партии "Шанс", являются нерепрезентативными и нелегитимными", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, партия изучит мотивированную часть решения, проанализирует ее с юридической точки зрения и затем огласит свои дальнейшие шаги. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.

https://ria.ru/20231208/moldaviya-1914712878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, кишинев