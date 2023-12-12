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В Якутске мать и две дочери получили сроки за махинации с землей
В Якутске мать и две дочери получили сроки за махинации с землей - РИА Новости, 12.12.2023
В Якутске мать и две дочери получили сроки за махинации с землей
Мать и двое ее дочерей получили сроки от условного до 5 лет колонии за махинации с земельными участками в Якутске, сообщает пресс-служба управления ФСБ России... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:17
2023-12-12T16:17
2023-12-12T16:17
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ЯКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Мать и двое ее дочерей получили сроки от условного до 5 лет колонии за махинации с земельными участками в Якутске, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону. В октябре ведомство сообщало, что четыре женщины, используя поддельные документы, оформляли в Якутске свидетельства о праве на наследство на неразграниченные участки и регистрировали их в собственность. Одна из них, 44-летняя трижды судимая якутянка, за девять лет незаконно оформила право собственности на 16 земельных участков общей стоимостью свыше 50 миллионов рублей. Женщина заключила досудебное соглашение и была приговорена к 7 годам колонии общего режима. "Суд вынес решение в отношении остальных участников ОПГ, являющихся близкими родственниками. Так, организатор ОПГ, 1967 года рождения, осуждена судом к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ее дочери 1985 года рождения и 1989 года рождения приговорены соответственно к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и 3 годам условно", - информирует пресс-служба. В ходе следствия по решению суда на всю похищенную недвижимость наложен арест. Приговор суда не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20231107/rossiyanin-1907980737.html
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происшествия, якутск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), жилье
Происшествия, Якутск, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Жилье
В Якутске мать и две дочери получили сроки за махинации с землей
В Якутске мать и две дочери получили до пяти лет колонии за махинации с землей
ЯКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Мать и двое ее дочерей получили сроки от условного до 5 лет колонии за махинации с земельными участками в Якутске, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.
В октябре ведомство сообщало, что четыре женщины, используя поддельные документы, оформляли в Якутске свидетельства о праве на наследство на неразграниченные участки и регистрировали их в собственность. Одна из них, 44-летняя трижды судимая якутянка, за девять лет незаконно оформила право собственности на 16 земельных участков общей стоимостью свыше 50 миллионов рублей. Женщина заключила досудебное соглашение и была приговорена к 7 годам колонии общего режима.
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"Суд вынес решение в отношении остальных участников ОПГ, являющихся близкими родственниками. Так, организатор ОПГ, 1967 года рождения, осуждена судом к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ее дочери 1985 года рождения и 1989 года рождения приговорены соответственно к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и 3 годам условно", - информирует пресс-служба.
В ходе следствия по решению суда на всю похищенную недвижимость наложен арест.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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