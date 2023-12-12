https://ria.ru/20231212/makhinatsii-1915343494.html

В Якутске мать и две дочери получили сроки за махинации с землей

В Якутске мать и две дочери получили сроки за махинации с землей - РИА Новости, 12.12.2023

В Якутске мать и две дочери получили сроки за махинации с землей

Мать и двое ее дочерей получили сроки от условного до 5 лет колонии за махинации с земельными участками в Якутске, сообщает пресс-служба управления ФСБ России... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:17

2023-12-12T16:17

2023-12-12T16:17

происшествия

якутск

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

жилье

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866476_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_1d895767a2cd012bca62557dc71c5acd.jpg

ЯКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Мать и двое ее дочерей получили сроки от условного до 5 лет колонии за махинации с земельными участками в Якутске, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону. В октябре ведомство сообщало, что четыре женщины, используя поддельные документы, оформляли в Якутске свидетельства о праве на наследство на неразграниченные участки и регистрировали их в собственность. Одна из них, 44-летняя трижды судимая якутянка, за девять лет незаконно оформила право собственности на 16 земельных участков общей стоимостью свыше 50 миллионов рублей. Женщина заключила досудебное соглашение и была приговорена к 7 годам колонии общего режима. "Суд вынес решение в отношении остальных участников ОПГ, являющихся близкими родственниками. Так, организатор ОПГ, 1967 года рождения, осуждена судом к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ее дочери 1985 года рождения и 1989 года рождения приговорены соответственно к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и 3 годам условно", - информирует пресс-служба. В ходе следствия по решению суда на всю похищенную недвижимость наложен арест. Приговор суда не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20231107/rossiyanin-1907980737.html

https://ria.ru/20231103/proisshestvie-1907115687.html

якутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, якутск, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), жилье