Десять детей пострадали от украинских мин "Лепесток", заявили в МИД России
Посол: от украинских мин пострадали более 140 человек, в их числе десять детей
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭкспозиция с детской песочницей и противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", примененными ВСУ в Донецке
Экспозиция с детской песочницей и противопехотными минами ПФМ-1 "Лепесток", примененными ВСУ в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Тысячи противопехотных мин использовались украинскими войсками, от "Лепестков" пострадали более 140 человек, в том числе 10 детей, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник.
Дипломат подчеркнул, что Киев игнорирует свои обязанности по Оттавской конвенции, которая запрещает накопление и использование подобного типа мин.
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"Тысячи противопехотных мин используются и использовались украинскими военными подразделениями. От запрещенных мин ПФМ-1 "Леспесток" уже пострадали более 140 человек, в том числе 10 детей", - сказал Мирошник на брифинге.
Он добавил, что после подписания и ратификации конвенции Киев получал средства от Евросоюза на утилизацию этих мин, но теперь они забрасываются тысячами на территории, примыкающее к линии соприкосновения.
Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Он добавил, что UNIDIR также имеет свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, в частности в Донецке, местные жители снимали, как подбирают эти мины или стреляют по ним.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. В феврале 2023 года на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch, в котором говорится, что Киев применил запрещенное конвенцией оружие. Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено в том числе генсеку ООН Гутеррешу. Однако Украина на ежегодном заседании Оттавской конвенции в Женеве в июне заверила, что не использует этот вид вооружений в конфликте с Россией.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики.