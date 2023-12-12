https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915349080.html

Решения об изменении Конституции должны принимать политики, заявил Зорькин

Решения об изменении Конституции должны принимать политики, заявил Зорькин - РИА Новости, 12.12.2023

Решения об изменении Конституции должны принимать политики, заявил Зорькин

Решения об изменении конституции должны принимать политики, с точки зрения права задача заключается в реализации потенциала ее положений, считает председатель... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:39

2023-12-12T16:39

2023-12-12T16:39

политика

россия

валерий зорькин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573076246_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1395a94e7bef85cec6a572b62059223c.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Решения об изменении конституции должны принимать политики, с точки зрения права задача заключается в реализации потенциала ее положений, считает председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. "Конечно, задача политиков, законодателей - смотреть и думать, что поправить в конституции. Может быть, наступают времена, когда нужно сменить конституцию. Но прежде, чем заняться, наверное, такими вещами, к которым призывают иногда сейчас, очень часто, по центральным каналам, нужно задуматься над тем, а для чего это нужно, особенно после того, как была осуществлена массированая поправка к Конституции в 2020 году", - сказал Зорькин в ходе встречи судей КС РФ с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что потенциал Конституции" далеко не исчерпан ". "Это не моя компетенция, это политический аспект, нужно менять конституцию или нет. Но с правовой точки зрения я бы подчеркнул, что задача заключается в том, чтобы оптимизировать, реализовать положения конституции. В ней богатый конституционный потенциал", - добавил Зорькин.

https://ria.ru/20231212/ks-1915337941.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, валерий зорькин, владимир путин