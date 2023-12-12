https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915349080.html
Решения об изменении Конституции должны принимать политики, заявил Зорькин
Решения об изменении Конституции должны принимать политики, заявил Зорькин - РИА Новости, 12.12.2023
Решения об изменении Конституции должны принимать политики, заявил Зорькин
Решения об изменении конституции должны принимать политики, с точки зрения права задача заключается в реализации потенциала ее положений, считает председатель... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:39
2023-12-12T16:39
2023-12-12T16:39
политика
россия
валерий зорькин
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Решения об изменении конституции должны принимать политики, с точки зрения права задача заключается в реализации потенциала ее положений, считает председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. "Конечно, задача политиков, законодателей - смотреть и думать, что поправить в конституции. Может быть, наступают времена, когда нужно сменить конституцию. Но прежде, чем заняться, наверное, такими вещами, к которым призывают иногда сейчас, очень часто, по центральным каналам, нужно задуматься над тем, а для чего это нужно, особенно после того, как была осуществлена массированая поправка к Конституции в 2020 году", - сказал Зорькин в ходе встречи судей КС РФ с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что потенциал Конституции" далеко не исчерпан ". "Это не моя компетенция, это политический аспект, нужно менять конституцию или нет. Но с правовой точки зрения я бы подчеркнул, что задача заключается в том, чтобы оптимизировать, реализовать положения конституции. В ней богатый конституционный потенциал", - добавил Зорькин.
https://ria.ru/20231212/ks-1915337941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, валерий зорькин, владимир путин
Политика, Россия, Валерий Зорькин, Владимир Путин
Решения об изменении Конституции должны принимать политики, заявил Зорькин
Зорькин: смотреть и думать, что поправить в Конституции — это задачи политиков