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Решения об изменении Конституции должны принимать политики, заявил Зорькин - РИА Новости, 12.12.2023
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16:39 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915349080.html
Решения об изменении Конституции должны принимать политики, заявил Зорькин
Решения об изменении Конституции должны принимать политики, заявил Зорькин - РИА Новости, 12.12.2023
Решения об изменении Конституции должны принимать политики, заявил Зорькин
Решения об изменении конституции должны принимать политики, с точки зрения права задача заключается в реализации потенциала ее положений, считает председатель... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:39
2023-12-12T16:39
политика
россия
валерий зорькин
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Решения об изменении конституции должны принимать политики, с точки зрения права задача заключается в реализации потенциала ее положений, считает председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. "Конечно, задача политиков, законодателей - смотреть и думать, что поправить в конституции. Может быть, наступают времена, когда нужно сменить конституцию. Но прежде, чем заняться, наверное, такими вещами, к которым призывают иногда сейчас, очень часто, по центральным каналам, нужно задуматься над тем, а для чего это нужно, особенно после того, как была осуществлена массированая поправка к Конституции в 2020 году", - сказал Зорькин в ходе встречи судей КС РФ с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что потенциал Конституции" далеко не исчерпан ". "Это не моя компетенция, это политический аспект, нужно менять конституцию или нет. Но с правовой точки зрения я бы подчеркнул, что задача заключается в том, чтобы оптимизировать, реализовать положения конституции. В ней богатый конституционный потенциал", - добавил Зорькин.
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политика, россия, валерий зорькин, владимир путин
Политика, Россия, Валерий Зорькин, Владимир Путин
Решения об изменении Конституции должны принимать политики, заявил Зорькин

Зорькин: смотреть и думать, что поправить в Конституции — это задачи политиков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИздание Конституции РФ с новыми поправками
Издание Конституции РФ с новыми поправками - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Издание Конституции РФ с новыми поправками. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Решения об изменении конституции должны принимать политики, с точки зрения права задача заключается в реализации потенциала ее положений, считает председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
«
"Конечно, задача политиков, законодателей - смотреть и думать, что поправить в конституции. Может быть, наступают времена, когда нужно сменить конституцию. Но прежде, чем заняться, наверное, такими вещами, к которым призывают иногда сейчас, очень часто, по центральным каналам, нужно задуматься над тем, а для чего это нужно, особенно после того, как была осуществлена массированая поправка к Конституции в 2020 году", - сказал Зорькин в ходе встречи судей КС РФ с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он отметил, что потенциал Конституции" далеко не исчерпан ".
«
"Это не моя компетенция, это политический аспект, нужно менять конституцию или нет. Но с правовой точки зрения я бы подчеркнул, что задача заключается в том, чтобы оптимизировать, реализовать положения конституции. В ней богатый конституционный потенциал", - добавил Зорькин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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