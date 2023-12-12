https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915198135.html
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции - РИА Новости, 12.12.2023
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции
Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днём Конституции РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T00:11
2023-12-12T00:11
2023-12-12T12:11
россия
олег кононенко
николай чуб
андреас могенсен
роскосмос
европейское космическое агентство
день конституции в россии
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днём Конституции и напомнили, что она объединяет культурное, религиозное и национальное разнообразие народов РФ в единое целое, видеоролик с поздравлением опубликовала пресс-служба "Роскосмоса". День Конституции РФ отмечается 12 декабря. "Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов от всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днём Конституции!" - сказал Кононенко. По его словам, этот документ лежит в основе государственности нашей страны, и уважение к нему должны проявлять все, кто считает себя настоящим гражданином Российской Федерации. Чуб отметил, что российская Конституция основана на глубоких культурных, исторических и правовых традициях. Он подчеркнул, что в России проживают представители самых разных национальностей и народностей, последователи различных религий, носители множества языков. Конституция объединяет культурное, религиозное и национальное разнообразие в единое целое, отметил космонавт. "Следование конституционным принципам и нормам лежит в основе успешного развития России. Важно передавать это уважение к закону и подрастающему поколению. Так мы сможем лучше воспитать молодёжь в духе традиционных ценностей, заложенных в конституции Российской Федерации, привить ей гордость за свою страну и любовь к Родине, формируя тем самым основу для дальнейшего развития нашего государства", - добавил в свою очередь Борисов. Помимо трёх россиян сейчас на МКС работают астронавты НАСА Лорал О'Хара и Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Андреас Могенсен и астронавт Японского аэрокосмичеcкого агентства (JAXA) Сатоси Фурукава.
https://ria.ru/20231211/konstitutsiya-1915117371.html
https://ria.ru/20231211/konstitutsiya-1915065365.html
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россия, олег кононенко, николай чуб, андреас могенсен, роскосмос, европейское космическое агентство, день конституции в россии
Россия, Олег Кононенко, Николай Чуб, Андреас Могенсен, Роскосмос, Европейское космическое агентство, День Конституции в России
Российские космонавты поздравили соотечественников с Днем Конституции
Космонавты поздравили россиян с Днем Конституции с борта МКС
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости.
Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с Днём Конституции и напомнили, что она объединяет культурное, религиозное и национальное разнообразие народов РФ в единое целое, видеоролик с поздравлением опубликовала пресс-служба "Роскосмоса
".
День Конституции РФ отмечается 12 декабря.
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"Дорогие соотечественники, друзья! Мы, космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов от всего сердца поздравляем вас с борта Международной космической станции с Днём Конституции!" - сказал Кононенко.
По его словам, этот документ лежит в основе государственности нашей страны, и уважение к нему должны проявлять все, кто считает себя настоящим гражданином Российской Федерации.
Чуб отметил, что российская Конституция основана на глубоких культурных, исторических и правовых традициях. Он подчеркнул, что в России проживают представители самых разных национальностей и народностей, последователи различных религий, носители множества языков. Конституция объединяет культурное, религиозное и национальное разнообразие в единое целое, отметил космонавт.
"Следование конституционным принципам и нормам лежит в основе успешного развития России. Важно передавать это уважение к закону и подрастающему поколению. Так мы сможем лучше воспитать молодёжь в духе традиционных ценностей, заложенных в конституции Российской Федерации, привить ей гордость за свою страну и любовь к Родине, формируя тем самым основу для дальнейшего развития нашего государства", - добавил в свою очередь Борисов.
Помимо трёх россиян сейчас на МКС работают астронавты НАСА
Лорал О'Хара и Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA
) Андреас Могенсен и астронавт Японского аэрокосмичеcкого агентства (JAXA) Сатоси Фурукава.
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