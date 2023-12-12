https://ria.ru/20231212/konflikt-1915276804.html

МВФ спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине

МВФ спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 12.12.2023

МВФ спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине

Международный валютный фонд (МВФ) разработал три сценария развития ситуации на Украине, говорится на сайте организации. РИА Новости, 12.12.2023

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экономика

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мвф

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) разработал три сценария развития ситуации на Украине, говорится на сайте организации."Негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный конфликт, сохраняет предположение о прекращении боевых действий к концу 2025 года", — говорится в документе.МВФ утверждает, что при это ВВП Украины сократится на пять процентов в следующем году.В базовом сценарии окончание конфликта прогнозируют на 2024 года, отметили в публикации. В позитивном прогнозе не указан срок окончания боевых действий.По данным Министерства экономики Украины и Нацбанка, ВВП страны рухнул почти на треть в прошлом году.В конце июня Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1 процента ВВП, в 2024-м — до 98,6 процента, а в 2025 году — до 100,7 процента.

https://ria.ru/20231212/mvf-1915201220.html

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экономика, украина, мвф