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МВФ спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 12.12.2023
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12:37 12.12.2023 (обновлено: 12:39 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/konflikt-1915276804.html
МВФ спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине
МВФ спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 12.12.2023
МВФ спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине
Международный валютный фонд (МВФ) разработал три сценария развития ситуации на Украине, говорится на сайте организации. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:37
2023-12-12T12:39
экономика
украина
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) разработал три сценария развития ситуации на Украине, говорится на сайте организации."Негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный конфликт, сохраняет предположение о прекращении боевых действий к концу 2025 года", — говорится в документе.МВФ утверждает, что при это ВВП Украины сократится на пять процентов в следующем году.В базовом сценарии окончание конфликта прогнозируют на 2024 года, отметили в публикации. В позитивном прогнозе не указан срок окончания боевых действий.По данным Министерства экономики Украины и Нацбанка, ВВП страны рухнул почти на треть в прошлом году.В конце июня Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1 процента ВВП, в 2024-м — до 98,6 процента, а в 2025 году — до 100,7 процента.
https://ria.ru/20231212/mvf-1915201220.html
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экономика, украина, мвф
Экономика, Украина, МВФ
МВФ спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине

МВФ заложил в негативный прогноз окончание конфликта на Украине в 2025 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) разработал три сценария развития ситуации на Украине, говорится на сайте организации.
"Негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный конфликт, сохраняет предположение о прекращении боевых действий к концу 2025 года", — говорится в документе.
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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МВФ утверждает, что при это ВВП Украины сократится на пять процентов в следующем году.
В базовом сценарии окончание конфликта прогнозируют на 2024 года, отметили в публикации. В позитивном прогнозе не указан срок окончания боевых действий.
По данным Министерства экономики Украины и Нацбанка, ВВП страны рухнул почти на треть в прошлом году.
В конце июня Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1 процента ВВП, в 2024-м — до 98,6 процента, а в 2025 году — до 100,7 процента.
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