https://ria.ru/20231212/konflikt-1915276804.html
МВФ спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине
МВФ спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине - РИА Новости, 12.12.2023
МВФ спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине
Международный валютный фонд (МВФ) разработал три сценария развития ситуации на Украине, говорится на сайте организации. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:37
2023-12-12T12:37
2023-12-12T12:39
экономика
украина
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) разработал три сценария развития ситуации на Украине, говорится на сайте организации."Негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный конфликт, сохраняет предположение о прекращении боевых действий к концу 2025 года", — говорится в документе.МВФ утверждает, что при это ВВП Украины сократится на пять процентов в следующем году.В базовом сценарии окончание конфликта прогнозируют на 2024 года, отметили в публикации. В позитивном прогнозе не указан срок окончания боевых действий.По данным Министерства экономики Украины и Нацбанка, ВВП страны рухнул почти на треть в прошлом году.В конце июня Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1 процента ВВП, в 2024-м — до 98,6 процента, а в 2025 году — до 100,7 процента.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, мвф
МВФ спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине
МВФ заложил в негативный прогноз окончание конфликта на Украине в 2025 году
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости.
Международный валютный фонд (МВФ) разработал три сценария развития ситуации на Украине, говорится на сайте
организации.
"Негативный сценарий, предполагающий более длительный и интенсивный конфликт, сохраняет предположение о прекращении боевых действий к концу 2025 года", — говорится в документе.
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МВФ утверждает, что при это ВВП Украины сократится на пять процентов в следующем году.
В базовом сценарии окончание конфликта прогнозируют на 2024 года, отметили в публикации. В позитивном прогнозе не указан срок окончания боевых действий.
По данным Министерства экономики Украины и Нацбанка, ВВП страны рухнул почти на треть в прошлом году.
В конце июня Международный валютный фонд (МВФ
) прогнозировал рост госдолга Украины в 2023 году до 88,1 процента ВВП, в 2024-м — до 98,6 процента, а в 2025 году — до 100,7 процента.
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