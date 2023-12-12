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СМИ: США ожидают, что Израиль в январе изменит тактику в секторе Газа - РИА Новости, 12.12.2023
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14:42 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/izrail-1915318206.html
СМИ: США ожидают, что Израиль в январе изменит тактику в секторе Газа
СМИ: США ожидают, что Израиль в январе изменит тактику в секторе Газа - РИА Новости, 12.12.2023
СМИ: США ожидают, что Израиль в январе изменит тактику в секторе Газа
США ожидают, что Израиль в январе сменит тактику боевых действий в секторе Газа и перейдет от полномасштабного наземного наступления к точечным операциям,... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:42
2023-12-12T14:42
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. США ожидают, что Израиль в январе сменит тактику боевых действий в секторе Газа и перейдет от полномасштабного наземного наступления к точечным операциям, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных американских чиновников. Ранее журнал Economist со ссылкой на источники сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль неофициально заявил израильской стороне, что военную операцию в секторе Газа нужно закончить до Нового года. "Вашингтон ожидает, что наиболее интенсивная фаза войны Израиля с ХАМАС на юге Газы будет свернута и станет более точечной уже в начале января", - говорится в сообщении издания. Согласно источникам, в январе США ожидают перехода от полномасштабного израильского наступления к точечным рейдам за высокопоставленными лидерами ХАМАС и другими "важными целями". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231211/fosfor-1915188000.html
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7 495 645-6601
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: США ожидают, что Израиль в январе изменит тактику в секторе Газа

FT: США ждут, что Израиль в январе перейдет к точечным операциям в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в секторе Газа
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. США ожидают, что Израиль в январе сменит тактику боевых действий в секторе Газа и перейдет от полномасштабного наземного наступления к точечным операциям, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Ранее журнал Economist со ссылкой на источники сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль неофициально заявил израильской стороне, что военную операцию в секторе Газа нужно закончить до Нового года.
"Вашингтон ожидает, что наиболее интенсивная фаза войны Израиля с ХАМАС на юге Газы будет свернута и станет более точечной уже в начале января", - говорится в сообщении издания.
Согласно источникам, в январе США ожидают перехода от полномасштабного израильского наступления к точечным рейдам за высокопоставленными лидерами ХАМАС и другими "важными целями".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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