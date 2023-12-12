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В России сформировали систему избиркомов по выборам президента - РИА Новости, 12.12.2023
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11:44 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/izbirkomy-1915259721.html
В России сформировали систему избиркомов по выборам президента
В России сформировали систему избиркомов по выборам президента - РИА Новости, 12.12.2023
В России сформировали систему избиркомов по выборам президента
Сейчас в РФ уже полностью сформирована система избирательных комиссий по выборам президента Российской Федерации, говорится в докладе Не зависимого... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:44
2023-12-12T11:44
россия
политика
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сейчас в РФ уже полностью сформирована система избирательных комиссий по выборам президента Российской Федерации, говорится в докладе Не зависимого общественного мониторинга (НОМ). "В настоящее время в Российской Федерации полностью сформирована система избирательных комиссий по выборам президента Российской Федерации", - говорится в презентации экспертного доклада Ассоциации НОМ о готовности избирательной системы к выборам президента России в 2024 году, представленного в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Отмечается, что подготовку и проведение выборов президента РФ осуществляют: Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК), избирательные комиссии субъектов РФ (ИКСРФ), территориальные избирательные комиссии (ТИК), территориальные избирательные комиссии (ТИК). "Все постоянно действующие избирательные комиссии, призванные обеспечить организацию и проведение выборов президента Российской Федерации, сформированы в срок и в соответствии с законодательством, их полномочия и порядок деятельности законодательно определены", - сообщает НОМ.
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россия, политика
Россия, Политика
В России сформировали систему избиркомов по выборам президента

НОМ: в России полностью сформировали систему избиркомов по выборам президента

© РИА Новости / Евгений БиятовЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Сейчас в РФ уже полностью сформирована система избирательных комиссий по выборам президента Российской Федерации, говорится в докладе Не зависимого общественного мониторинга (НОМ).
"В настоящее время в Российской Федерации полностью сформирована система избирательных комиссий по выборам президента Российской Федерации", - говорится в презентации экспертного доклада Ассоциации НОМ о готовности избирательной системы к выборам президента России в 2024 году, представленного в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Отмечается, что подготовку и проведение выборов президента РФ осуществляют: Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК), избирательные комиссии субъектов РФ (ИКСРФ), территориальные избирательные комиссии (ТИК), территориальные избирательные комиссии (ТИК).
"Все постоянно действующие избирательные комиссии, призванные обеспечить организацию и проведение выборов президента Российской Федерации, сформированы в срок и в соответствии с законодательством, их полномочия и порядок деятельности законодательно определены", - сообщает НОМ.
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