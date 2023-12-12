https://ria.ru/20231212/inoagenty-1915250638.html
Иноагенты могут участвовать в выборах, заявили в Верховном суде
Иноагенты могут участвовать в выборах, заявили в Верховном суде - РИА Новости, 12.12.2023
Иноагенты могут участвовать в выборах, заявили в Верховном суде
Иностранные агенты могут участвовать в выборах, но должны указывать свой статус в агитационных материалах - с точной формулировкой, указанной в законе, без... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:21
2023-12-12T11:21
2023-12-12T11:26
политика
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Иностранные агенты могут участвовать в выборах, но должны указывать свой статус в агитационных материалах - с точной формулировкой, указанной в законе, без каких-либо оценочных суждений, сказано в проекте постановления Верховного суда РФ. "Размещаемые в СМИ информационные материалы о кандидате, являющемся иностранным агентом, либо о кандидате, аффилированном с иностранным агентом, должны сопровождаться указанием на эти обстоятельства... Такие сведения должны ... представлять собой точное воспроизведение формулировки закона, что не предполагает изменение данной формулировки и (или) дополнение ее какими-либо оценочными суждениями", - сказано в проекте. Там уточняется, что такие сведения также надо указывать на агитационных материалах, а на эфирах на радио или телевилении выступление кандидата также должно предваряться или сопровождаться этой информацией.
https://ria.ru/20231208/inoagenty-1914604041.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия
Иноагенты могут участвовать в выборах, заявили в Верховном суде
ВС заявил, что иноагенты смогут участвовать в выборах, но должны указать статус
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Иностранные агенты могут участвовать в выборах, но должны указывать свой статус в агитационных материалах - с точной формулировкой, указанной в законе, без каких-либо оценочных суждений, сказано в проекте постановления Верховного суда РФ.
"Размещаемые в СМИ информационные материалы о кандидате, являющемся иностранным агентом, либо о кандидате, аффилированном с иностранным агентом, должны сопровождаться указанием на эти обстоятельства... Такие сведения должны ... представлять собой точное воспроизведение формулировки закона, что не предполагает изменение данной формулировки и (или) дополнение ее какими-либо оценочными суждениями", - сказано в проекте.
Там уточняется, что такие сведения также надо указывать на агитационных материалах, а на эфирах на радио или телевилении выступление кандидата также должно предваряться или сопровождаться этой информацией.
В Госдуме призвали запретить иноагентам любую рекламную деятельность