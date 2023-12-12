https://ria.ru/20231212/inoagenty-1915250638.html

Иноагенты могут участвовать в выборах, заявили в Верховном суде

Иноагенты могут участвовать в выборах, заявили в Верховном суде - РИА Новости, 12.12.2023

Иноагенты могут участвовать в выборах, заявили в Верховном суде

Иностранные агенты могут участвовать в выборах, но должны указывать свой статус в агитационных материалах - с точной формулировкой, указанной в законе, без... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:21

2023-12-12T11:21

2023-12-12T11:26

политика

россия

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Иностранные агенты могут участвовать в выборах, но должны указывать свой статус в агитационных материалах - с точной формулировкой, указанной в законе, без каких-либо оценочных суждений, сказано в проекте постановления Верховного суда РФ. "Размещаемые в СМИ информационные материалы о кандидате, являющемся иностранным агентом, либо о кандидате, аффилированном с иностранным агентом, должны сопровождаться указанием на эти обстоятельства... Такие сведения должны ... представлять собой точное воспроизведение формулировки закона, что не предполагает изменение данной формулировки и (или) дополнение ее какими-либо оценочными суждениями", - сказано в проекте. Там уточняется, что такие сведения также надо указывать на агитационных материалах, а на эфирах на радио или телевилении выступление кандидата также должно предваряться или сопровождаться этой информацией.

https://ria.ru/20231208/inoagenty-1914604041.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия