В России создадут регистр для учета пациентов с вирусными гепатитами
Подписан документ о создании регистра для учета пациентов с вирусными гепатитами
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании регистра для учета пациентов с вирусными гепатитами, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что в России продолжается работа над развитием системы оказания помощи пациентам с вирусными гепатитами и улучшением механизмов оплаты лечения по ОМС. Сообщается, что в 2024 году для учета таких пациентов будет сформирован единый регистр, который поможет четко и оперативно оценивать объем необходимых лекарств и финансовых ресурсов.
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"Постановлением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, утверждаются требования к созданию и правила ведения этого регистра. В него в том числе будут включены сведения о первичном выявлении диагноза, медикаментозном лечении, диспансерном наблюдении. Это поможет систематизировать информацию о пациентах, соблюсти преемственность в оказании им медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и паллиативную помощь, а также сформировать индивидуальные планы лечения и реабилитации", - говорится в сообщении.
В кабмине отметили, что регистр станет частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Функции его оператора возложены на Минздрав.
Создание единого регистра предусмотрено в плане мероприятий по борьбе с вирусным гепатитом С, который был утвержден правительством в 2022 году по поручению президента России.