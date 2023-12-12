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В России создадут регистр для учета пациентов с вирусными гепатитами - РИА Новости, 12.12.2023
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11:23 12.12.2023 (обновлено: 11:24 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/gepatit-1915251309.html
В России создадут регистр для учета пациентов с вирусными гепатитами
В России создадут регистр для учета пациентов с вирусными гепатитами - РИА Новости, 12.12.2023
В России создадут регистр для учета пациентов с вирусными гепатитами
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании регистра для учета пациентов с вирусными гепатитами, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:23
2023-12-12T11:24
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании регистра для учета пациентов с вирусными гепатитами, сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что в России продолжается работа над развитием системы оказания помощи пациентам с вирусными гепатитами и улучшением механизмов оплаты лечения по ОМС. Сообщается, что в 2024 году для учета таких пациентов будет сформирован единый регистр, который поможет четко и оперативно оценивать объем необходимых лекарств и финансовых ресурсов. "Постановлением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, утверждаются требования к созданию и правила ведения этого регистра. В него в том числе будут включены сведения о первичном выявлении диагноза, медикаментозном лечении, диспансерном наблюдении. Это поможет систематизировать информацию о пациентах, соблюсти преемственность в оказании им медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и паллиативную помощь, а также сформировать индивидуальные планы лечения и реабилитации", - говорится в сообщении. В кабмине отметили, что регистр станет частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Функции его оператора возложены на Минздрав. Создание единого регистра предусмотрено в плане мероприятий по борьбе с вирусным гепатитом С, который был утвержден правительством в 2022 году по поручению президента России.
https://ria.ru/20231120/gepatit-1910658010.html
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
В России создадут регистр для учета пациентов с вирусными гепатитами

Подписан документ о создании регистра для учета пациентов с вирусными гепатитами

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Врач сидит за столом кабинета в поликлинике. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании регистра для учета пациентов с вирусными гепатитами, сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что в России продолжается работа над развитием системы оказания помощи пациентам с вирусными гепатитами и улучшением механизмов оплаты лечения по ОМС. Сообщается, что в 2024 году для учета таких пациентов будет сформирован единый регистр, который поможет четко и оперативно оценивать объем необходимых лекарств и финансовых ресурсов.
«
"Постановлением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, утверждаются требования к созданию и правила ведения этого регистра. В него в том числе будут включены сведения о первичном выявлении диагноза, медикаментозном лечении, диспансерном наблюдении. Это поможет систематизировать информацию о пациентах, соблюсти преемственность в оказании им медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и паллиативную помощь, а также сформировать индивидуальные планы лечения и реабилитации", - говорится в сообщении.
В кабмине отметили, что регистр станет частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Функции его оператора возложены на Минздрав.
Создание единого регистра предусмотрено в плане мероприятий по борьбе с вирусным гепатитом С, который был утвержден правительством в 2022 году по поручению президента России.
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