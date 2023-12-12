https://ria.ru/20231212/gepatit-1915251309.html

В России создадут регистр для учета пациентов с вирусными гепатитами

В России создадут регистр для учета пациентов с вирусными гепатитами - РИА Новости, 12.12.2023

В России создадут регистр для учета пациентов с вирусными гепатитами

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании регистра для учета пациентов с вирусными гепатитами, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 12.12.2023

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общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании регистра для учета пациентов с вирусными гепатитами, сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что в России продолжается работа над развитием системы оказания помощи пациентам с вирусными гепатитами и улучшением механизмов оплаты лечения по ОМС. Сообщается, что в 2024 году для учета таких пациентов будет сформирован единый регистр, который поможет четко и оперативно оценивать объем необходимых лекарств и финансовых ресурсов. "Постановлением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным, утверждаются требования к созданию и правила ведения этого регистра. В него в том числе будут включены сведения о первичном выявлении диагноза, медикаментозном лечении, диспансерном наблюдении. Это поможет систематизировать информацию о пациентах, соблюсти преемственность в оказании им медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и паллиативную помощь, а также сформировать индивидуальные планы лечения и реабилитации", - говорится в сообщении. В кабмине отметили, что регистр станет частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Функции его оператора возложены на Минздрав. Создание единого регистра предусмотрено в плане мероприятий по борьбе с вирусным гепатитом С, который был утвержден правительством в 2022 году по поручению президента России.

https://ria.ru/20231120/gepatit-1910658010.html

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общество, россия, михаил мишустин