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Власти Адыгеи провели переговоры с Газпромбанком о сотрудничестве - РИА Новости, 12.12.2023
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Республика Адыгея
 
19:15 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/gazprombank-1915395532.html
Власти Адыгеи провели переговоры с Газпромбанком о сотрудничестве
Власти Адыгеи провели переговоры с Газпромбанком о сотрудничестве - РИА Новости, 12.12.2023
Власти Адыгеи провели переговоры с Газпромбанком о сотрудничестве
Власти Адыгеи провели переговоры с представителями АО "Газпромбанк" о возможностях сотрудничества в сфере сопровождения инвестиционных проектов и эффективного... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T19:15
2023-12-12T19:15
республика адыгея
республика адыгея
мурат кумпилов
газпромбанк
инвестиции
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МАЙКОП, 12 дек - РИА Новости. Власти Адыгеи провели переговоры с представителями АО "Газпромбанк" о возможностях сотрудничества в сфере сопровождения инвестиционных проектов и эффективного использования средств госфондов, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с представителями АО "Газпромбанк". "На встрече были презентованы возможности банка по сопровождению государственных и инвестиционных проектов Республики Адыгея для обеспечения целевого расходования средств, финансового контроля на всех уровнях, гарантии исполнения контрактов и оптимизации их стоимости… Этот инструмент наряду с казначейским сопровождением применим для обеспечения эффективного использования средств фондов в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, развития промышленности, а также для сопровождения отраслевых субсидий и частных инвестпроектов с участием средств господдержки", - говорится в сообщении. Также представители финансовой организации продемонстрировали властям Адыгеи возможности электронной торговой площадки Газпромбанка, позволяющей осуществлять госзакупки с использованием комплекса цифровых сервисов, в числе которых – предложения по аналитике, импортозамещению, контролю качества. Банкиры заявили, что финансовая организация готова участвовать в реализации крупных инвестпроектов на территории Адыгеи. "Мы приветствуем формирование конкурентной среды во всех отраслях, в том числе – в финансовой сфере. Присутствие еще одного крупного игрока позволит жителям региона, бизнес-сообществу, получать более качественные и удобные банковские услуги. Также нам интересна перспектива участия Газпромбанка в реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. Адыгея за последние годы показала серьезный рост макроэкономических показателей. Мы постоянно работаем над привлечением новых инвесторов, участвуем в государственных программах, стремимся сохранить набранный темп и готовы к партнерству в реализации значимых для региона проектов", – заявил по итогам встречи Мурат Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
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республика адыгея, мурат кумпилов, газпромбанк, инвестиции
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Газпромбанк, Инвестиции

Власти Адыгеи провели переговоры с Газпромбанком о сотрудничестве

© Фото : Мурат Кумпилов/TelegramВласти Адыгеи провели переговоры с Газпромбанком о сотрудничестве
Власти Адыгеи провели переговоры с Газпромбанком о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Мурат Кумпилов/Telegram
Власти Адыгеи провели переговоры с Газпромбанком о сотрудничестве
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МАЙКОП, 12 дек - РИА Новости. Власти Адыгеи провели переговоры с представителями АО "Газпромбанк" о возможностях сотрудничества в сфере сопровождения инвестиционных проектов и эффективного использования средств госфондов, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с представителями АО "Газпромбанк".
"На встрече были презентованы возможности банка по сопровождению государственных и инвестиционных проектов Республики Адыгея для обеспечения целевого расходования средств, финансового контроля на всех уровнях, гарантии исполнения контрактов и оптимизации их стоимости… Этот инструмент наряду с казначейским сопровождением применим для обеспечения эффективного использования средств фондов в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, развития промышленности, а также для сопровождения отраслевых субсидий и частных инвестпроектов с участием средств господдержки", - говорится в сообщении.
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17 ноября, 19:33
Также представители финансовой организации продемонстрировали властям Адыгеи возможности электронной торговой площадки Газпромбанка, позволяющей осуществлять госзакупки с использованием комплекса цифровых сервисов, в числе которых – предложения по аналитике, импортозамещению, контролю качества. Банкиры заявили, что финансовая организация готова участвовать в реализации крупных инвестпроектов на территории Адыгеи.
"Мы приветствуем формирование конкурентной среды во всех отраслях, в том числе – в финансовой сфере. Присутствие еще одного крупного игрока позволит жителям региона, бизнес-сообществу, получать более качественные и удобные банковские услуги. Также нам интересна перспектива участия Газпромбанка в реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. Адыгея за последние годы показала серьезный рост макроэкономических показателей. Мы постоянно работаем над привлечением новых инвесторов, участвуем в государственных программах, стремимся сохранить набранный темп и готовы к партнерству в реализации значимых для региона проектов", – заявил по итогам встречи Мурат Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат КумпиловГазпромбанкИнвестиции
 
 
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