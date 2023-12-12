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В Газе частично работают 11 из 36 больниц - РИА Новости, 12.12.2023
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14:29 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/gaza-1915313600.html
В Газе частично работают 11 из 36 больниц
В Газе частично работают 11 из 36 больниц - РИА Новости, 12.12.2023
В Газе частично работают 11 из 36 больниц
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что только 11 из 36 больниц частично функционируют в Газе. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:29
2023-12-12T14:29
в мире
израиль
россия
женева (город)
владимир путин
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ЖЕНЕВА, 12 дек – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что только 11 из 36 больниц частично функционируют в Газе. "Всего за 66 дней система здравоохранения превратилась из 36 функциональных больниц в 11 частично функционирующих больниц: одну на севере и 10 на юге", – заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн. На прошлой неделе Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщало, что в Газе работают 14 из 36 больниц. Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что система здравоохранения Газы уже парализована продолжающимся конфликтом, анклав не может позволить себе лишиться других больниц и коек. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231212/shturm-1915273886.html
https://ria.ru/20231212/gaza-1915240295.html
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в мире, израиль, россия, женева (город), владимир путин, хамас, оон, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Женева (город), Владимир Путин, ХАМАС, ООН, ВОЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе частично работают 11 из 36 больниц

ВОЗ: в Газе частично работают только 11 больниц, в том числе лишь одна на севере

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 дек – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что только 11 из 36 больниц частично функционируют в Газе.
"Всего за 66 дней система здравоохранения превратилась из 36 функциональных больниц в 11 частично функционирующих больниц: одну на севере и 10 на юге", – заявил на брифинге в Женеве представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн.
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
В Газе заявили, что израильские войска начали штурм больницы на севере
12:30
На прошлой неделе Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщало, что в Газе работают 14 из 36 больниц. Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявлял, что система здравоохранения Газы уже парализована продолжающимся конфликтом, анклав не может позволить себе лишиться других больниц и коек.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18 тысяч человек, пострадали свыше 49 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Израильский истребитель F-15 - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Израиль заявил об ударах по местам пуска ракет в секторе Газа
10:37
 
В миреИзраильРоссияЖенева (город)Владимир ПутинХАМАСООНВОЗОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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