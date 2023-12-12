https://ria.ru/20231212/estoniya-1915375151.html

Захарова заявила, что Россия будет следить за действиями Эстонии

Захарова заявила, что Россия будет следить за действиями Эстонии - РИА Новости, 12.12.2023

Захарова заявила, что Россия будет следить за действиями Эстонии

Россия будет следить за действиями Эстонии, власти которой заявили о намерении денонсировать договор с РФ о правовой помощи, и выработает ответные меры по... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:09

2023-12-12T18:09

2023-12-12T18:09

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мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Россия будет следить за действиями Эстонии, власти которой заявили о намерении денонсировать договор с РФ о правовой помощи, и выработает ответные меры по ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее эстонский министр юстиции Калле Лаанет заявил, что кабмин страны решил расторгнуть договор с Россией о правовой помощи. Это решение должен будет утвердить парламент, отметил министр. "Мы продолжим внимательно отслеживать эту ситуацию с учетом выработки комплекса ответных мер в отношении недружественных государств, включая Эстонию", - сказала Захарова на брифинге, отметив, что подход российской стороны будут зависеть от того, как в Эстонии реализуют свои намерения на практике. Захарова отметила, что денонсация договора Эстонией едва ли серьезно повлияет на "и без того замороженное взаимодействие по линии уполномоченных ведомств". Однако такой шаг точно "усложнит жизнь проживающих в Эстонии наших соотечественников", добавила представитель МИД РФ. "Дело в том, что они (соотечественники - ред.) обращаются в российскую дипмиссию, они будут вынуждены проходить дополнительные процедуры, и мы прекрасно понимаем что эстонские власти действуют против них", - объяснила Захарова. Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией, действующий с 1995 года, предусматривает упрощенную процедуру по ряду правовых вопросов. Помимо признания судебных решений, договор о юридической помощи также предусматривает запросы о доставке документов и сотрудничество в уголовных делах.

https://ria.ru/20231212/estoniya-1915271973.html

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эстония, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)