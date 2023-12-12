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В НИКИ детства Подмосковья проводят новую диагностику у детей с диабетом - РИА Новости, 12.12.2023
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Новости Подмосковья
 
17:32 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/deti_s_diabetom-1915363743.html
В НИКИ детства Подмосковья проводят новую диагностику у детей с диабетом
В НИКИ детства Подмосковья проводят новую диагностику у детей с диабетом - РИА Новости, 12.12.2023
В НИКИ детства Подмосковья проводят новую диагностику у детей с диабетом
В Научно-исследовательском клиническом институте детства (НИКИ) начали проводить диагностику полинейропатии пациентам с сахарным диабетом, сообщает пресс-служба РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:32
2023-12-12T17:32
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общество
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диабет
диагностика
министерство здравоохранения московской области
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Научно-исследовательском клиническом институте детства (НИКИ) начали проводить диагностику полинейропатии пациентам с сахарным диабетом, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. При такой патологии часто возникают проблемы с периферическими нервами и мышцами, вызванные повышенным уровнем сахара в крови на протяжении длительного времени. Эти изменения могут привести к таким симптомам, как онемение, покалывание, боль и слабость в конечностях."Для диагностики полинейропатии теперь в нашем институте проводится электронейромиография. Такой метод исследования позволяет оценить состояние мышц и нервов. Результаты диагностики помогают врачу определить характер и степень повреждения нервов и мышц, а также разработать план лечения. Проведение такого исследования стало возможным благодаря поступлению нового оборудования", - рассказала врач-эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова, ее слова приводит пресс-служба. Пройти исследование можно по направлению лечащего врача. Записаться на прием к специалисту можно по телефону: 122, региональный портал госуслуг "Здоровье".
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московская область (подмосковье), общество, дети, диабет, диагностика, министерство здравоохранения московской области, исследования
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Дети, Диабет, диагностика, Министерство здравоохранения Московской области, Исследования

В НИКИ детства Подмосковья проводят новую диагностику у детей с диабетом

© Фото : пресс-служба Минздрава Московской областиВ НИКИ детства Подмосковья проводят новую диагностику у детей с диабетом
В НИКИ детства Подмосковья проводят новую диагностику у детей с диабетом - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : пресс-служба Минздрава Московской области
В НИКИ детства Подмосковья проводят новую диагностику у детей с диабетом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В Научно-исследовательском клиническом институте детства (НИКИ) начали проводить диагностику полинейропатии пациентам с сахарным диабетом, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
При такой патологии часто возникают проблемы с периферическими нервами и мышцами, вызванные повышенным уровнем сахара в крови на протяжении длительного времени. Эти изменения могут привести к таким симптомам, как онемение, покалывание, боль и слабость в конечностях.
"Для диагностики полинейропатии теперь в нашем институте проводится электронейромиография. Такой метод исследования позволяет оценить состояние мышц и нервов. Результаты диагностики помогают врачу определить характер и степень повреждения нервов и мышц, а также разработать план лечения. Проведение такого исследования стало возможным благодаря поступлению нового оборудования", - рассказала врач-эндокринолог НИКИ детства Мария Симакова, ее слова приводит пресс-служба.
Пройти исследование можно по направлению лечащего врача. Записаться на прием к специалисту можно по телефону: 122, региональный портал госуслуг "Здоровье".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоДетиДиабетдиагностикаМинистерство здравоохранения Московской областиИсследования
 
 
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