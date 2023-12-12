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Источник: в конгрессе проголосуют по резолюции об импичменте Байдену - РИА Новости, 12.12.2023
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02:34 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/bayden-1915205753.html
Источник: в конгрессе проголосуют по резолюции об импичменте Байдену
Источник: в конгрессе проголосуют по резолюции об импичменте Байдену - РИА Новости, 12.12.2023
Источник: в конгрессе проголосуют по резолюции об импичменте Байдену
Палата представителей США в среду намерена провести голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T02:34
2023-12-12T02:34
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Палата представителей США в среду намерена провести голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Конгрессе. Начатые ранее республиканцами в палате расследования касаются обвинений Байдена в причастности к зарубежным бизнес инициативам его сына Хантера Байдена, подозрения об этом касаются периода, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Белый дом подобные обвинения решительно отвергает. Как проинформировал собеседник агентства, представители демократического меньшинства активно пытаются блокировать процесс принятия данной резолюции.
https://ria.ru/20231212/tramp-1915205331.html
сша
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в мире, сша, джо байден, барак обама
В мире, США, Джо Байден, Барак Обама
Источник: в конгрессе проголосуют по резолюции об импичменте Байдену

Палата представителей в среду проголосует по резолюции об импичменте Байдену

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Палата представителей США в среду намерена провести голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Конгрессе.
Начатые ранее республиканцами в палате расследования касаются обвинений Байдена в причастности к зарубежным бизнес инициативам его сына Хантера Байдена, подозрения об этом касаются периода, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Белый дом подобные обвинения решительно отвергает.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Представители Трампа усмотрели в запросе прокурора вмешательство в выборы
02:20
Как проинформировал собеседник агентства, представители демократического меньшинства активно пытаются блокировать процесс принятия данной резолюции.
 
В миреСШАДжо БайденБарак Обама
 
 
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