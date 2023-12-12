https://ria.ru/20231212/bayden-1915205753.html

Источник: в конгрессе проголосуют по резолюции об импичменте Байдену

Источник: в конгрессе проголосуют по резолюции об импичменте Байдену - РИА Новости, 12.12.2023

Источник: в конгрессе проголосуют по резолюции об импичменте Байдену

Палата представителей США в среду намерена провести голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T02:34

2023-12-12T02:34

2023-12-12T02:34

в мире

сша

джо байден

барак обама

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280447_0:202:2922:1846_1920x0_80_0_0_0a70fa5f8a1fdb780dd721d81a2f8b9b.jpg

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Палата представителей США в среду намерена провести голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Конгрессе. Начатые ранее республиканцами в палате расследования касаются обвинений Байдена в причастности к зарубежным бизнес инициативам его сына Хантера Байдена, подозрения об этом касаются периода, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Белый дом подобные обвинения решительно отвергает. Как проинформировал собеседник агентства, представители демократического меньшинства активно пытаются блокировать процесс принятия данной резолюции.

https://ria.ru/20231212/tramp-1915205331.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, барак обама