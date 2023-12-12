https://ria.ru/20231212/bayden-1915205753.html
Источник: в конгрессе проголосуют по резолюции об импичменте Байдену
Источник: в конгрессе проголосуют по резолюции об импичменте Байдену - РИА Новости, 12.12.2023
Источник: в конгрессе проголосуют по резолюции об импичменте Байдену
Палата представителей США в среду намерена провести голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T02:34
2023-12-12T02:34
2023-12-12T02:34
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Палата представителей США в среду намерена провести голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Конгрессе. Начатые ранее республиканцами в палате расследования касаются обвинений Байдена в причастности к зарубежным бизнес инициативам его сына Хантера Байдена, подозрения об этом касаются периода, когда Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Белый дом подобные обвинения решительно отвергает. Как проинформировал собеседник агентства, представители демократического меньшинства активно пытаются блокировать процесс принятия данной резолюции.
https://ria.ru/20231212/tramp-1915205331.html
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в мире, сша, джо байден, барак обама
В мире, США, Джо Байден, Барак Обама
Источник: в конгрессе проголосуют по резолюции об импичменте Байдену
Палата представителей в среду проголосует по резолюции об импичменте Байдену