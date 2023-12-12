Почти 50 новых автобусов получили сельские школы Оренбургской области
CC BY 4.0 / / пресс-служба правительства Оренбургской области (cropped)Почти 50 новых автобусов получили сельские школы Оренбургской области
Почти 50 новых автобусов получили сельские школы Оренбургской области
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 11 декабря передал 49 новых автобусов сельским школам, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Образовательные учреждения получили 22 автомобиля "ГАЗ" и 27 машин "ПАЗ". Новый транспорт направят в 22 муниципальных образования и три интернатных учреждения, подведомственных министерству образования области. На закупку автомобилей из федерального бюджета выделено более 158 миллионов рублей. Автобусы полностью соответствуют всем стандартам и нормам по перевозке школьников.
"Дети – это главное в нашей жизни. От того, как мы их воспитаем, зависит будущее страны. Качественное образование должно быть доступно всем без исключения школьникам области. Для того чтобы дети в комфорте и безопасности добирались на учебу, мы при поддержке президента Владимира Путина обновляем автопарк. В этом году Оренбургская область уже получила 46 единиц новой специализированной техники для перевозки детей", - сказал Паслер, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, всего с 2019 года автопарк образовательных учреждений региона пополнился 308 новыми автобусами. В 2024 году в планах передать в школы Оренбуржья еще около 70 машин.
За предоставление нового транспорта главу региона поблагодарил руководитель отдела образования администрации Бузулукского района Станислав Статинов. Он отметил, что в Год педагога и наставника, объявленного президентом, система образования получила ощутимую поддержку. Новые автобусы отвечают всем требованиям безопасных перевозок, что, безусловно, радует и детей, и их родителей.
В Оренбуржье на сегодняшний день 37% школьников проживают в селах. На школьных маршрутах работает 612 единиц транспортных средств. Они перевозят 12 768 обучающихся из 399 образовательных учреждений. Школьные автобусы ежедневно выполняют 1402 рейса. Общая протяженность школьных маршрутов составляет свыше 16 тысяч километров.