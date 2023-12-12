https://ria.ru/20231212/avstriya-1915266277.html

Австрия выступила против начала переговоров о членстве Украины в ЕС

Австрия выступила против начала переговоров о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 12.12.2023

Австрия выступила против начала переговоров о членстве Украины в ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на нынешних условиях. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:09

2023-12-12T12:09

2023-12-12T12:11

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урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на нынешних условиях. На этой неделе в Брюсселе пройдет саммит ЕС, на котором, как ожидается, на повестку будет вынесен вопрос о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Как ранее заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, треть стран ЕС испытывают очень серьезные сомнения по поводу членства Украины в европейском блоке. На заседании комитета по делам Евросоюза нижней палаты парламента в понедельник Нехаммер заявил о том, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не обсуждала с ним перспективу переговоров о вступлении в ЕС с Украиной. Также, по его словам, не было никаких консультаций и с другими главами правительств стран-членов Евросоюза. "Нехаммер ответил депутатам от Австрийской партии свободы (АПС, нем. FPÖ) Петре Штегер, Кристиану Хафенекеру и Акселю Кассеггеру, что Австрия не согласится на переговоры о членстве Украины на нынешних условиях", - говорится в протоколе заседания парламента. В частности, по его словам, не должно быть отдано предпочтения Украине на фоне Боснии и Герцеговины, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении в ЕС. Вместе с тем, Нехаммер заявил, что в целом, с позиции Австрии расширение ЕС является "двигателем" реформ в соответствующих странах. Он напомнил, что Австрия всегда поддерживала интеграцию в ЕС стран Западных Балкан. Теперь, по его мнению, в знак солидарности, Украине и Молдавии также должна быть предложена перспектива вступления, однако он "категорически против" ускоренной процедуры для этих двух государств. Кроме того, по его словам, прежде чем расширять Евросоюз, необходимо провести внутренние реформы ЕС. Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915039743.html

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915233014.html

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915241463.html

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в мире, украина, австрия, брюссель, карл нехаммер, урсула фон дер ляйен, евросоюз