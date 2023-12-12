https://ria.ru/20231212/aeroporty-1915242234.html

Московские аэропорты рассказали о работе на фоне непогоды

Московские аэропорты рассказали о работе на фоне непогоды - РИА Новости, 12.12.2023

Московские аэропорты рассказали о работе на фоне непогоды

Аэропорты московского региона Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский работают штатно на фоне сложных погодных условий, задержек и отмен рейсов из-за... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:56

2023-12-12T10:56

2023-12-12T11:16

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Аэропорты московского региона Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский работают штатно на фоне сложных погодных условий, задержек и отмен рейсов из-за метеоусловий нет, сообщили РИА Новости в воздушных гаванях. По прогнозам синоптиков, в столичном регионе во вторник ожидается снег, метель и до минус 6 градусов. "Аэропорт работает в штатном режиме. Отмен рейсов по погодным условиям в аэропорту Домодедово нет. Возможные задержки являются кратковременными и на штатную работу по центральному расписанию не влияют. Аэропорт Домодедово продолжает бесперебойно обслуживать пассажиров и авиакомпании", – сообщили в авиагавани. "В настоящее время аэропорт Шереметьево продолжает работу в штатном режиме. Аэропорт располагает достаточными ресурсами для стабильного обеспечения взлетно-посадочных операций, деятельности авиакомпаний и обслуживания пассажиров в сложных погодных условиях. Задержанных рейсов по метеоусловиям в аэропорту Шереметьево нет", – подчеркнули представители воздушной гавани.Там уточнили, что согласно регламентам, с целью обеспечения безопасности пассажиров и авиакомпаний увеличен интервал наземного обслуживания из-за длительного усиленного снегопада Кроме того, Шереметьево рекомендует пассажирам планировать заблаговременный выезд и при необходимости использовать "Аэроэкспресс" для прибытия в аэропорт с учётом текущей дорожной ситуации, отмечают в пресс-службе. "Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме. Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью и плановой очисткой взлетно-посадочной полосы от снега", – рассказали в пресс-службе аэропорта. Аэропорт Жуковский также работает в штатном режиме, задержек и отмен по погодным условиям не регистрируется, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231204/aviareysy-1913597376.html

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