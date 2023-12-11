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В СВР назвали возможную причину замены Зеленского - РИА Новости, 11.12.2023
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10:15 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1915010060.html
В СВР назвали возможную причину замены Зеленского
В СВР назвали возможную причину замены Зеленского - РИА Новости, 11.12.2023
В СВР назвали возможную причину замены Зеленского
Среди причин возможной замены Владимира Зеленского Западом называются его "бесконечное хамство" и утрата способности маневрировать в конфликте с Россией,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:15
2023-12-11T10:15
россия
украина
вашингтон (штат)
сергей нарышкин
владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Среди причин возможной замены Владимира Зеленского Западом называются его "бесконечное хамство" и утрата способности маневрировать в конфликте с Россией, сообщает пресс-служба СВР. "Среди причин называются и несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя, и бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами, и беспредельные кумовство и коррупция на Украине, масштабы которых приводят в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков. Но главное - это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление директора СВР Сергея Нарышкина.
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россия, украина, вашингтон (штат), сергей нарышкин, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Украина, Вашингтон (штат), Сергей Нарышкин, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
В СВР назвали возможную причину замены Зеленского

СВР: на Западе считают, что Зеленский утратил способность маневрировать

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Среди причин возможной замены Владимира Зеленского Западом называются его "бесконечное хамство" и утрата способности маневрировать в конфликте с Россией, сообщает пресс-служба СВР.
"Среди причин называются и несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя, и бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами, и беспредельные кумовство и коррупция на Украине, масштабы которых приводят в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков. Но главное - это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление директора СВР Сергея Нарышкина.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Евросовета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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РоссияУкраинаВашингтон (штат)Сергей НарышкинВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В мире
 
 
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