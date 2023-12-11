https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1915010060.html

В СВР назвали возможную причину замены Зеленского

В СВР назвали возможную причину замены Зеленского - РИА Новости, 11.12.2023

В СВР назвали возможную причину замены Зеленского

Среди причин возможной замены Владимира Зеленского Западом называются его "бесконечное хамство" и утрата способности маневрировать в конфликте с Россией,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:15

2023-12-11T10:15

2023-12-11T10:15

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украина

вашингтон (штат)

сергей нарышкин

владимир зеленский

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Среди причин возможной замены Владимира Зеленского Западом называются его "бесконечное хамство" и утрата способности маневрировать в конфликте с Россией, сообщает пресс-служба СВР. "Среди причин называются и несбывшиеся обещания Зеленского победить Россию на поле боя, и бесконечное хамство украинского президента в общении с зарубежными партнерами, и беспредельные кумовство и коррупция на Украине, масштабы которых приводят в шок даже знающих толк в подобных делах западных политиков. Но главное - это утрата Зеленским способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление директора СВР Сергея Нарышкина.

https://ria.ru/20231211/vrach-1914987513.html

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Дарья Буймова

россия, украина, вашингтон (штат), сергей нарышкин, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире