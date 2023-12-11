https://ria.ru/20231211/zamorozka-1915132192.html

Бербок вопреки усталости ЕС отвергла идею заморозки конфликта на Украине

Бербок вопреки усталости ЕС отвергла идею заморозки конфликта на Украине - РИА Новости, 11.12.2023

Бербок вопреки усталости ЕС отвергла идею заморозки конфликта на Украине

Несмотря на разговоры об усталости ЕС от украинского конфликта, его "заморозка" стала бы контрпродуктивным шагом и вызвала бы обратный эффект, заявила министр... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:10

2023-12-11T17:10

2023-12-11T17:10

в мире

украина

киев

москва

виктор орбан

анналена бербок

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892138011_0:224:2902:1856_1920x0_80_0_0_73c61acd0b5fbd4c595d40a913b0af04.jpg

БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Несмотря на разговоры об усталости ЕС от украинского конфликта, его "заморозка" стала бы контрпродуктивным шагом и вызвала бы обратный эффект, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. "Заморозка звучит технично, почти стерильно. Словно вместе с ней пришел бы зимний мирный покой и тишина. На самом деле, заморозка конфликта означала бы обратное", - написала Бербок в авторской статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. По ее словам, идея заморозки в Европе всё чаще звучит наравне со словами об "усталости, когда некоторые задаются вопросом, не пора ли прекратить поддержку Украины". По мнению Бербок, заморозка привела бы к лишению Украину "суверенитета и идентичности". Ранее газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Вашингтоне начнут закрытую двухдневную встречу, в ходе которой совместно с представителями республиканской партии США будут обсуждать прекращение финансирования Киева. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915104512.html

https://ria.ru/20231211/podderzhka-1915020410.html

украина

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, москва, виктор орбан, анналена бербок, евросоюз