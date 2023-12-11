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Бербок вопреки усталости ЕС отвергла идею заморозки конфликта на Украине - РИА Новости, 11.12.2023
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17:10 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/zamorozka-1915132192.html
Бербок вопреки усталости ЕС отвергла идею заморозки конфликта на Украине
Бербок вопреки усталости ЕС отвергла идею заморозки конфликта на Украине - РИА Новости, 11.12.2023
Бербок вопреки усталости ЕС отвергла идею заморозки конфликта на Украине
Несмотря на разговоры об усталости ЕС от украинского конфликта, его "заморозка" стала бы контрпродуктивным шагом и вызвала бы обратный эффект, заявила министр... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:10
2023-12-11T17:10
в мире
украина
киев
москва
виктор орбан
анналена бербок
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БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Несмотря на разговоры об усталости ЕС от украинского конфликта, его "заморозка" стала бы контрпродуктивным шагом и вызвала бы обратный эффект, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. "Заморозка звучит технично, почти стерильно. Словно вместе с ней пришел бы зимний мирный покой и тишина. На самом деле, заморозка конфликта означала бы обратное", - написала Бербок в авторской статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. По ее словам, идея заморозки в Европе всё чаще звучит наравне со словами об "усталости, когда некоторые задаются вопросом, не пора ли прекратить поддержку Украины". По мнению Бербок, заморозка привела бы к лишению Украину "суверенитета и идентичности". Ранее газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Вашингтоне начнут закрытую двухдневную встречу, в ходе которой совместно с представителями республиканской партии США будут обсуждать прекращение финансирования Киева. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915104512.html
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в мире, украина, киев, москва, виктор орбан, анналена бербок, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Москва, Виктор Орбан, Анналена Бербок, Евросоюз
Бербок вопреки усталости ЕС отвергла идею заморозки конфликта на Украине

Бербок вопреки усталости Евросоюза отвергла идею заморозки конфликта на Украине

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Несмотря на разговоры об усталости ЕС от украинского конфликта, его "заморозка" стала бы контрпродуктивным шагом и вызвала бы обратный эффект, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«
"Заморозка звучит технично, почти стерильно. Словно вместе с ней пришел бы зимний мирный покой и тишина. На самом деле, заморозка конфликта означала бы обратное", - написала Бербок в авторской статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Стратегия ЕС по Украине провалилась, заявил МИД Венгрии
Вчера, 15:54
По ее словам, идея заморозки в Европе всё чаще звучит наравне со словами об "усталости, когда некоторые задаются вопросом, не пора ли прекратить поддержку Украины". По мнению Бербок, заморозка привела бы к лишению Украину "суверенитета и идентичности".
Ранее газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Вашингтоне начнут закрытую двухдневную встречу, в ходе которой совместно с представителями республиканской партии США будут обсуждать прекращение финансирования Киева.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Вчера, 11:04
 
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