Бербок вопреки усталости ЕС отвергла идею заморозки конфликта на Украине
Бербок вопреки усталости Евросоюза отвергла идею заморозки конфликта на Украине
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 дек - РИА Новости. Несмотря на разговоры об усталости ЕС от украинского конфликта, его "заморозка" стала бы контрпродуктивным шагом и вызвала бы обратный эффект, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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"Заморозка звучит технично, почти стерильно. Словно вместе с ней пришел бы зимний мирный покой и тишина. На самом деле, заморозка конфликта означала бы обратное", - написала Бербок в авторской статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По ее словам, идея заморозки в Европе всё чаще звучит наравне со словами об "усталости, когда некоторые задаются вопросом, не пора ли прекратить поддержку Украины". По мнению Бербок, заморозка привела бы к лишению Украину "суверенитета и идентичности".
Ранее газета Guardian со ссылкой на источники сообщала, что сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в понедельник в Вашингтоне начнут закрытую двухдневную встречу, в ходе которой совместно с представителями республиканской партии США будут обсуждать прекращение финансирования Киева.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.