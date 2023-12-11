https://ria.ru/20231211/vzryvy-1915109864.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 11.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прогремели в понедельник в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "24". РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:07

2023-12-11T16:07

2023-12-11T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

украина

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_1633:428:3640:1557_1920x0_80_0_0_ed4daa43bb7b55b43a6d2da9ae82181f.jpg

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "24". "Взрыв в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Спустя несколько минут телеканал сообщил о повторных взрывах в городе. Официальной информации о взрывах пока не поступало. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20231210/vzryv-1914974593.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, ситуация в днр и лнр