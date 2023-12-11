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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:07 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/vzryvy-1915109864.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 11.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в понедельник в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "24". РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:07
2023-12-11T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "24". "Взрыв в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Спустя несколько минут телеканал сообщил о повторных взрывах в городе. Официальной информации о взрывах пока не поступало. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20231210/vzryv-1914974593.html
кривой рог
днепропетровская область
украина
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинский телеканал "24": в Кривом Роге прогремели взрывы

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "24".
"Взрыв в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Спустя несколько минут телеканал сообщил о повторных взрывах в городе. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях звучит воздушная тревога.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогДнепропетровская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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