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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 11.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в понедельник в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "24". РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:07
2023-12-11T16:07
2023-12-11T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Кривом Роге в Днепропетровской области, сообщает украинский телеканал "24". "Взрыв в Кривом Роге", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Спустя несколько минут телеканал сообщил о повторных взрывах в городе. Официальной информации о взрывах пока не поступало. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях звучит воздушная тревога.
https://ria.ru/20231210/vzryv-1914974593.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинский телеканал "24": в Кривом Роге прогремели взрывы