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Налоговый вычет за обучение в 2023 году: как получить и каков его размер

Как получить налоговый вычет за обучение: документы и размер суммы

Налоговый вычет за обучение в 2023 году: как получить и каков его размер

Налоговый вычет за обучение — это сумма, на которую уменьшается размер дохода, облагаемого НДФЛ в размере 13%. О том, как получить вычет в 2023 году, какие... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:13

2023-12-11T16:13

2023-12-11T16:13

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МОСКВА, 31 янв— РИА Новости. Налоговый вычет за обучение — это сумма, на которую уменьшается размер дохода, облагаемого НДФЛ в размере 13%. О том, как получить вычет в 2023 году, какие нужны документы, сколько можно возвратить денег за учебу в вузе — в материале РИА Новости. Налоговый вычет за обучение в 2023Согласно статье 219 НК РФ, налоговый вычет за обучение — это сумма, с которой можно вернуть уплаченные в качестве налога деньги, потраченные на учебу в различных учебных заведениях. Таким образом государство поддерживает социально важные расходы граждан. Возврат подоходного налога, который платит работодатель за каждого сотрудника, также можно оформить с расходов на лечение, улучшение жилищных условий и т.д. Если человек пошел учиться и имеет официальную работу, то государство освобождает эти расходы от НДФЛ и разрешает вернуть 13% от суммы. При этом у организации, которая предоставляет образовательные услуги, даже если это индивидуальный предприниматель, должна быть лицензия на подобную деятельность. Кто может получить?Налоговый вычет за обучение могут получить только те, кто работает официально и имеет доходы, облагаемые НДФЛ. На компенсацию имеют право граждане, оплатившие:Другие родственники, например, бабушка или дедушка, вычет не получат, даже если они оплатили обучение внуку или внучке. Право на компенсацию оплаты образования имеют только родители и опекуны ребенка, при условии, что платят НДФЛ в казну. Если ребенок до 24 лет уходил в академический отпуск, это не лишает родителей права на получение компенсации. - Налоговый вычет могут получить только резиденты РФ. К таковым относятся лица, которые находятся на территории РФ более 183 дней в течение 12 следующих друг за другом месяцев (НК РФ ст. 210, пункт 4), - уточняет Анна Салютина, член Адвокатской палаты Ростовской области."Получить вычет не смогут индивидуальные предприниматели, которые выбрали единый налог на вмененный доход, упрощенную систему налогообложения и патентную систему, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — То же самое, если оплата была произведена из средств материнского капитала, согласно пп.2, п.1, ст.219 НК. Вычет получают за учебу не только в государственных образовательных учреждениях, но и в частных, главное, чтобы у школы или вуза была соответствующая лицензия".К таким образовательным учреждениям относятся, в том числе, спортивные секции, частные детские сады, автошколы, школы иностранных языков, музыкальные и художественные школы, а также получение дополнительного образования. Например, на курсах повышения квалификации. “Учреждение может быть как государственным, так и частным, главное условие для каждого типа учреждения – наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности”, - объясняет Анна Салютина.Сколько составит вычет за обучение?По словам Сергея Гебеля, генерального директора юридической компании "Гебель и партнеры", в 2023 году вычет на обучение можно получить в размере фактических расходов на обучение, но не более 120 тысяч рублей за календарный год. При этом максимальная сумма является общей для всех видов социальных вычетов за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей и на дорогостоящее лечение. Поэтому при использовании социальных вычетов по нескольким видам расходов их общий размер будет ограничен 120 тысячами рублей.Размер вычета на ребенка ограничен суммой в 50 тысяч рублей за год на каждого учащегося. При этом эта сумма общая для применения вычета двумя родителями, опекунами, попечителями.Если обучается два ребенка, то один из родителей вправе получить вычет в размере понесенных расходов, но в пределах 100 тысяч рублей за год. Если вычет заявят оба родителя, то для каждого из них будет ограничение в 50 тысяч рублей.Учитывая, что в качестве вычета возвращается только 13%, его размер при условии максимальных затрат на свое обучение и обучение детей составит 22 тысячи рублей. Даже если тратить на учебу больше установленных лимитов, выплатят все равно 22 тысячи. В связи с этим выгоднее оплачивать дорогостоящее обучение поэтапно, а не сразу за несколько лет.- Еще в августе 2022 года поступило предложение об увеличении в 2023 году максимального размера социального налогового вычета для родителей и опекунов на обучение детей с 50 тысяч до 120 тысяч рублей. Законопроектом предусматривается увеличение размера вычета для родителей-налогоплательщиков за обучение своих детей в возрасте до 24 лет. Если предложение будет принято, то впервые с 2006 года размер налогового вычета за образование детей вырастет. В таком случае планка максимального вычета за свое обучение и обучение ребенка поднимется с 22 до 31 тысячи - в полтора раза, - добавляет эксперт. Как рассчитать размер вычета?Рассчитать размер вычета несложно. Если человек с зарплатой 60 тыс. рублей заплатил за обучение 100 тысяч, то он может получить 13 тыс. налогового вычета (13%). При этом он получит сумму в полном объеме, потому что за год работодатель уплатил с доходов НДФЛ 93 600 рублей. Если же человек заплатил за учебу 80 тыс. рублей, а его зарплата составляет 50 тыс. рублей, то он сможет вернуть 10 400 рублей. При этом выгоднее оформлять вычет каждый год, а не на общую сумму выплат за все годы. Например, если подать документы на вычет при расходах на образование в 300 тыс. рублей, то можно получить всего чуть больше 15 тысяч, потому что будет превышен установленный лимит в 120 тыс. Если делать вычет каждый год на 100 тысяч, то за три года можно будет получить 39 тыс. рублей. Как получить?После окончания календарного года, в котором происходила оплата обучения, можно обратиться в налоговый орган по месту жительства или оформить вычет через работодателя. ДокументыЧтобы получить вычет через ФНС, необходимо предоставить:Если человек решил получить вычет через работодателя, то нужно:Когда вычет оформляется за обучение детей, то понадобятся копия свидетельства о рождении ребенка, справка о том, что он обучается на очной форме, если необходимо, чеки и квитанции об оплате обучения, может также потребоваться свидетельство о регистрации брака. Форму заявления можно найти на сайте налоговой. “С января 2023 года ФНС принимает только новую форму налоговой декларации 3-НДФЛ из приказа ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880. Новую форму налоговой декларации 3-НДФЛ нужно использовать, чтобы подать сведения за 2022 год уже с января 2023 года. Чтобы подать отчет за 2021 год используют форму из приказа ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903”, - уточняет Кристина Казакова, главный бухгалтер фирмы “Промстандарт”.- Приказом ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/880@ в форму НДФЛ-3 в связи с введением в Налоговый кодекс единого налогового счета были внесены изменения. В новой форме НДФЛ-3 заявление на возврат денег (Приложение к Разделу 1 Декларации) существенно сократилось: были исключены многие положения на заполнение. Теперь в заявлении нужно указать только возвращаемую сумму и реквизиты банковского счета. Обновленная форма декларации применима к расходам, понесенным в 2022 году, - говорит Анастасия Андреева, юрист ЮК "Центральный округ".Сроки подачиНалоговый вычет можно получить за три прошедших года, соответственно в 2023 году его можно оформить за 2022, 2021 и 2019 годы.- Получить налоговый вычет можно через инспекцию по месту жительства или у работодателя. Через работодателя получить вычет можно до окончания календарного года в котором было оплачено обучение. Для обращения в налоговую нужно дождаться завершения этого года и только после подавать заявление. Также в налоговую можно обратиться за остатком вычета, если работодатель не смог зачислить его в полной сумме, - говорит Сергей Гебель.Когда придет вычет за обучение?При оформлении вычета через работодателя, налоговая в течение 30 дней уведомит получателя о его назначении. Это заявление нужно отнести в бухгалтерию, которая перестанет удерживать НДФЛ из зарплаты.- Если обращаться напрямую в налоговый орган, то в течение 3 месяцев со дня представления всех необходимых документов будет проведена камеральная проверка. В случае отсутствия положительного сальдо на едином налоговом счете будет сообщено об отказе в выплате средств. Если сальдо на ЕНС окажется положительным, по завершению камеральной проверки сумма вычета поступит на банковский счет. В августе 2022 года глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что время проверки деклараций граждан России для получения вычета сократилось с 3 месяцев до 12 дней, - объясняет Сергей Гебель.Изменения в 2023 годуПо словам Анастасии Андреевой, сейчас в разработке находятся проекты изменений в социальный налоговый вычет. Так, прошел антикоррупционную экспертизу проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", который предусматривает упрощенный порядок получения налогового вычета за обучение (без декларации НДФЛ-3, пакета подтверждающих документов). Кроме того, проходит предварительное рассмотрение в Государственной Думе проект федерального закона "О внесении изменения в статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации в части увеличения размера социального налогового вычета", который предусматривает увеличение максимального размера социального налогового вычета до 288 тыс. 608 рублей.

https://ria.ru/20210514/vychet-1732389458.html

https://ria.ru/20220216/eksperiment-1773148661.html

https://realty.ria.ru/20220101/vychet-1765692166.html

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Алёна Пава

общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, налоговый вычет, сн_образование, социальный навигатор