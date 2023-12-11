Налоговый вычет за обучение в 2023 году: как получить и каков его размер
© Depositphotos.com / lightpoetСтуденты во время занятий
© Depositphotos.com / lightpoet
МОСКВА, 31 янв— РИА Новости. Налоговый вычет за обучение — это сумма, на которую уменьшается размер дохода, облагаемого НДФЛ в размере 13%. О том, как получить вычет в 2023 году, какие нужны документы, сколько можно возвратить денег за учебу в вузе — в материале РИА Новости.
Налоговый вычет за обучение в 2023
Согласно статье 219 НК РФ, налоговый вычет за обучение — это сумма, с которой можно вернуть уплаченные в качестве налога деньги, потраченные на учебу в различных учебных заведениях. Таким образом государство поддерживает социально важные расходы граждан. Возврат подоходного налога, который платит работодатель за каждого сотрудника, также можно оформить с расходов на лечение, улучшение жилищных условий и т.д.
Если человек пошел учиться и имеет официальную работу, то государство освобождает эти расходы от НДФЛ и разрешает вернуть 13% от суммы. При этом у организации, которая предоставляет образовательные услуги, даже если это индивидуальный предприниматель, должна быть лицензия на подобную деятельность.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Кто может получить?
Налоговый вычет за обучение могут получить только те, кто работает официально и имеет доходы, облагаемые НДФЛ. На компенсацию имеют право граждане, оплатившие:
- свое обучение очной, заочной, вечерней и иной формы;
- обучение своего ребенка до 24 лет на очной форме;
- брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;
- опекаемого подопечного в возрасте до 18 лет по очной форме;
- бывшего подопечного до 24 лет по очной форме.
Другие родственники, например, бабушка или дедушка, вычет не получат, даже если они оплатили обучение внуку или внучке. Право на компенсацию оплаты образования имеют только родители и опекуны ребенка, при условии, что платят НДФЛ в казну. Если ребенок до 24 лет уходил в академический отпуск, это не лишает родителей права на получение компенсации.
- Налоговый вычет могут получить только резиденты РФ. К таковым относятся лица, которые находятся на территории РФ более 183 дней в течение 12 следующих друг за другом месяцев (НК РФ ст. 210, пункт 4), - уточняет Анна Салютина, член Адвокатской палаты Ростовской области.
"Получить вычет не смогут индивидуальные предприниматели, которые выбрали единый налог на вмененный доход, упрощенную систему налогообложения и патентную систему, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — То же самое, если оплата была произведена из средств материнского капитала, согласно пп.2, п.1, ст.219 НК. Вычет получают за учебу не только в государственных образовательных учреждениях, но и в частных, главное, чтобы у школы или вуза была соответствующая лицензия".
К таким образовательным учреждениям относятся, в том числе, спортивные секции, частные детские сады, автошколы, школы иностранных языков, музыкальные и художественные школы, а также получение дополнительного образования. Например, на курсах повышения квалификации.
“Учреждение может быть как государственным, так и частным, главное условие для каждого типа учреждения – наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности”, - объясняет Анна Салютина.
Сколько составит вычет за обучение?
По словам Сергея Гебеля, генерального директора юридической компании "Гебель и партнеры", в 2023 году вычет на обучение можно получить в размере фактических расходов на обучение, но не более 120 тысяч рублей за календарный год. При этом максимальная сумма является общей для всех видов социальных вычетов за исключением вычетов в размере расходов на обучение детей и на дорогостоящее лечение. Поэтому при использовании социальных вычетов по нескольким видам расходов их общий размер будет ограничен 120 тысячами рублей.
Размер вычета на ребенка ограничен суммой в 50 тысяч рублей за год на каждого учащегося. При этом эта сумма общая для применения вычета двумя родителями, опекунами, попечителями.
Если обучается два ребенка, то один из родителей вправе получить вычет в размере понесенных расходов, но в пределах 100 тысяч рублей за год. Если вычет заявят оба родителя, то для каждого из них будет ограничение в 50 тысяч рублей.
Учитывая, что в качестве вычета возвращается только 13%, его размер при условии максимальных затрат на свое обучение и обучение детей составит 22 тысячи рублей. Даже если тратить на учебу больше установленных лимитов, выплатят все равно 22 тысячи. В связи с этим выгоднее оплачивать дорогостоящее обучение поэтапно, а не сразу за несколько лет.
- Еще в августе 2022 года поступило предложение об увеличении в 2023 году максимального размера социального налогового вычета для родителей и опекунов на обучение детей с 50 тысяч до 120 тысяч рублей. Законопроектом предусматривается увеличение размера вычета для родителей-налогоплательщиков за обучение своих детей в возрасте до 24 лет. Если предложение будет принято, то впервые с 2006 года размер налогового вычета за образование детей вырастет. В таком случае планка максимального вычета за свое обучение и обучение ребенка поднимется с 22 до 31 тысячи - в полтора раза, - добавляет эксперт.
© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкСтуденты в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке
Студенты в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке
Как рассчитать размер вычета?
Рассчитать размер вычета несложно. Если человек с зарплатой 60 тыс. рублей заплатил за обучение 100 тысяч, то он может получить 13 тыс. налогового вычета (13%). При этом он получит сумму в полном объеме, потому что за год работодатель уплатил с доходов НДФЛ 93 600 рублей. Если же человек заплатил за учебу 80 тыс. рублей, а его зарплата составляет 50 тыс. рублей, то он сможет вернуть 10 400 рублей. При этом выгоднее оформлять вычет каждый год, а не на общую сумму выплат за все годы. Например, если подать документы на вычет при расходах на образование в 300 тыс. рублей, то можно получить всего чуть больше 15 тысяч, потому что будет превышен установленный лимит в 120 тыс. Если делать вычет каждый год на 100 тысяч, то за три года можно будет получить 39 тыс. рублей.
Как получить?
После окончания календарного года, в котором происходила оплата обучения, можно обратиться в налоговый орган по месту жительства или оформить вычет через работодателя.
Документы
Чтобы получить вычет через ФНС, необходимо предоставить:
- паспорт и его копии;
- налоговую декларацию 3-НДФЛ за каждый год учебы. Для нее может понадобиться справка по форме 2-НДФЛ, которую получают у работодателя. Она доказывает, что человек официально получал зарплату и платил НДФЛ;
- документы, которые подтверждают право получения вычета, например, чеки или квитанции об оплате обучения. Если они утеряны, то их можно восстановить в банке или бухгалтерии учебного заведения;
- договор с учебным заведением;
- копию лицензии образовательного учреждения, если таких сведений нет в договоре;
- заявление о возврате средств (в нем нужно указать реквизиты счета, на который будут перечисляться деньги).
Если человек решил получить вычет через работодателя, то нужно:
- подготовить документы, которые подтверждают право на получение социального вычета;
- предоставить в налоговую заявление на вычет, это можно сделать онлайн в личном кабинете налогоплательщика;
- отнести работодателю уведомление из налоговой на предоставление вычета, которое должно прийти в течении 30 дней.
Когда вычет оформляется за обучение детей, то понадобятся копия свидетельства о рождении ребенка, справка о том, что он обучается на очной форме, если необходимо, чеки и квитанции об оплате обучения, может также потребоваться свидетельство о регистрации брака. Форму заявления можно найти на сайте налоговой.
“С января 2023 года ФНС принимает только новую форму налоговой декларации 3-НДФЛ из приказа ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880. Новую форму налоговой декларации 3-НДФЛ нужно использовать, чтобы подать сведения за 2022 год уже с января 2023 года. Чтобы подать отчет за 2021 год используют форму из приказа ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903”, - уточняет Кристина Казакова, главный бухгалтер фирмы “Промстандарт”.
- Приказом ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/880@ в форму НДФЛ-3 в связи с введением в Налоговый кодекс единого налогового счета были внесены изменения. В новой форме НДФЛ-3 заявление на возврат денег (Приложение к Разделу 1 Декларации) существенно сократилось: были исключены многие положения на заполнение. Теперь в заявлении нужно указать только возвращаемую сумму и реквизиты банковского счета. Обновленная форма декларации применима к расходам, понесенным в 2022 году, - говорит Анастасия Андреева, юрист ЮК "Центральный округ".
Сроки подачи
Налоговый вычет можно получить за три прошедших года, соответственно в 2023 году его можно оформить за 2022, 2021 и 2019 годы.
- Получить налоговый вычет можно через инспекцию по месту жительства или у работодателя. Через работодателя получить вычет можно до окончания календарного года в котором было оплачено обучение. Для обращения в налоговую нужно дождаться завершения этого года и только после подавать заявление. Также в налоговую можно обратиться за остатком вычета, если работодатель не смог зачислить его в полной сумме, - говорит Сергей Гебель.
Когда придет вычет за обучение?
При оформлении вычета через работодателя, налоговая в течение 30 дней уведомит получателя о его назначении. Это заявление нужно отнести в бухгалтерию, которая перестанет удерживать НДФЛ из зарплаты.
- Если обращаться напрямую в налоговый орган, то в течение 3 месяцев со дня представления всех необходимых документов будет проведена камеральная проверка. В случае отсутствия положительного сальдо на едином налоговом счете будет сообщено об отказе в выплате средств. Если сальдо на ЕНС окажется положительным, по завершению камеральной проверки сумма вычета поступит на банковский счет. В августе 2022 года глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров заявил, что время проверки деклараций граждан России для получения вычета сократилось с 3 месяцев до 12 дней, - объясняет Сергей Гебель.
Изменения в 2023 году
По словам Анастасии Андреевой, сейчас в разработке находятся проекты изменений в социальный налоговый вычет. Так, прошел антикоррупционную экспертизу проект Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", который предусматривает упрощенный порядок получения налогового вычета за обучение (без декларации НДФЛ-3, пакета подтверждающих документов). Кроме того, проходит предварительное рассмотрение в Государственной Думе проект федерального закона "О внесении изменения в статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации в части увеличения размера социального налогового вычета", который предусматривает увеличение максимального размера социального налогового вычета до 288 тыс. 608 рублей.