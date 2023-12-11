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Пользователи ВКонтакте рассказали, какую зиму они больше любят

Пользователи ВКонтакте рассказали, какую зиму они больше любят - РИА Новости, 11.12.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, какую зиму они больше любят

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:35

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, какую зиму они больше любят. Варианты ответа были: снежную, но без морозов; без снега и около 0 градусов; морозную и снежную. Также пользователь мог ответить, что он не любит зиму.В итоге большинство подписчиков ответило, что они любят снежную зиму, но без морозов. Так проголосовали почти 40%. При этом 32% пользователей ответили, что больше предпочитают снежную и морозную зиму. Около 19% признались, что вообще не любят это время года, и лишь 7% пользователей сказали, что любят теплую зиму без снега.В комментариях пользователи отметили, что в их идеальный Новый год должно быть много снега и небольшой мороз.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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