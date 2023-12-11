https://ria.ru/20231211/vaktsina-1915006648.html

Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину "Спутник Лайт"

Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 11.12.2023

Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину "Спутник Лайт"

Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T09:50

2023-12-11T09:50

2023-12-11T10:51

россия

общество

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом, сообщила пресс-служба ведомства."Обновленная вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов", — уточнили в министерстве.Сейчас завершается государственный контроль качества первых серий препарата в лабораториях Росздравнадзора. Факт регистрации позволит производителю вакцины ввести ее в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов.

https://ria.ru/20220223/vaktsina-1774416682.html

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россия, общество, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество