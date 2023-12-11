https://ria.ru/20231211/vaktsina-1915006648.html
Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину "Спутник Лайт"
Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 11.12.2023
Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину "Спутник Лайт"
Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:50
2023-12-11T09:50
2023-12-11T10:51
россия
общество
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768218438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74ee7abecae7620596a2d29da2a990f8.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом, сообщила пресс-служба ведомства."Обновленная вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов", — уточнили в министерстве.Сейчас завершается государственный контроль качества первых серий препарата в лабораториях Росздравнадзора. Факт регистрации позволит производителю вакцины ввести ее в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов.
https://ria.ru/20220223/vaktsina-1774416682.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768218438_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_b84d0f9bf1cc1219384b7cb8a5940605.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Россия, Общество, Коронавирус COVID-19, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество
Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину "Спутник Лайт"
Минздрав зарегистрировал "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом