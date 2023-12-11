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Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 11.12.2023
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09:50 11.12.2023 (обновлено: 10:51 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/vaktsina-1915006648.html
Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину "Спутник Лайт"
Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 11.12.2023
Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину "Спутник Лайт"
Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:50
2023-12-11T10:51
россия
общество
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом, сообщила пресс-служба ведомства.&quot;Обновленная вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов&quot;, — уточнили в министерстве.Сейчас завершается государственный контроль качества первых серий препарата в лабораториях Росздравнадзора. Факт регистрации позволит производителю вакцины ввести ее в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов.
https://ria.ru/20220223/vaktsina-1774416682.html
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россия, общество, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), здоровье - общество
Россия, Общество, Коронавирус COVID-19, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Здоровье - Общество
Минздрав зарегистрировал обновленную вакцину "Спутник Лайт"

Минздрав зарегистрировал "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАмпулы с вакциной "Спутник Лайт"
Ампулы с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампулы с вакциной "Спутник Лайт" . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом, сообщила пресс-служба ведомства.
«

"Обновленная вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов", — уточнили в министерстве.

Сейчас завершается государственный контроль качества первых серий препарата в лабораториях Росздравнадзора.
Факт регистрации позволит производителю вакцины ввести ее в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов.
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