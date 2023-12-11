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Зеленский превратил Украину в зону отчуждения, заявил Медведчук - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:18 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915023215.html
Зеленский превратил Украину в зону отчуждения, заявил Медведчук
Зеленский превратил Украину в зону отчуждения, заявил Медведчук - РИА Новости, 11.12.2023
Зеленский превратил Украину в зону отчуждения, заявил Медведчук
Владимир Зеленский с подачи США превратил Украину в зону отчуждения, денег Киеву будут давать все меньше и меньше, заявил в авторской колонке на платформе... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:18
2023-12-11T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский с подачи США превратил Украину в зону отчуждения, денег Киеву будут давать все меньше и меньше, заявил в авторской колонке на платформе "Смотрим.ру" украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Американцам выгодно было экономически утопить Европу и изолировать ее от набирающей силу России, что они и сделали. При этом Украина рассматривается вовсе не как витрина Запада, а как серая зона отчуждения. И Зеленский сделал все, чтобы Украина такой серой зоной стала", - написал Медведчук. По его словам, Зеленский разрушил Украину "своей глупостью и непрофессионализмом", вместо страны сейчас есть серая зона, огромные долги, "сотни тысяч убитых и искалеченных". "Он уже не президент Украины, а диктатор серой зоны, где работают волчьи законы и человек человеку враг… Для обычного гражданина украинское государство – это банда, которая выгребает у него деньги, забирает права, унижает достоинство и заставляет за себя умирать. И чем больше ситуация усугубляется, тем больше украинцев надеются на освобождение Россией от нацистского ига Зеленского", - считает Медведчук. Политик убежден, что США даже если и будут давать Киеву деньги, то все меньше и меньше. "Украину в этой войне использовали как расходный материал. Непонятно, с чего Зеленский решил, что американцам выгодно кормить Украину?" - добавил Медведчук. В среду законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано. Ранее демократы ходатайствовали о начале дебатов и постановке запроса на голосование сенатом. Чтобы завершить процедуру, требовалось предварительное утверждение соответствующего решения 60 сенаторами. Ходатайство не набрало необходимой поддержки, соответственно, верхняя палата конгресса пока не сможет рассмотреть запрос по существу и тем более утвердить его. За высказались 49 сенаторов, против - 51. Таким образом, попытка начать работу по существу над законопроектом провалилась в сенате по итогам процедурного голосования. Законопроект предусматривает выделение многомиллиардного финансирования для помощи Украине, Израилю, а также меры по урегулированию ситуации на южной границе Штатов. Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США. В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе. Ранее Белый дом предупреждал, что существует большой риск того, что Украина может проиграть, если помощь со стороны США прекратится.
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html
https://ria.ru/20231122/zelenskiy-1910933589.html
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в мире, украина, владимир зеленский, виктор медведчук, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский превратил Украину в зону отчуждения, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский с подачи США превратил Украину в зону отчуждения

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский с подачи США превратил Украину в зону отчуждения, денег Киеву будут давать все меньше и меньше, заявил в авторской колонке на платформе "Смотрим.ру" украинский оппозиционер, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Американцам выгодно было экономически утопить Европу и изолировать ее от набирающей силу России, что они и сделали. При этом Украина рассматривается вовсе не как витрина Запада, а как серая зона отчуждения. И Зеленский сделал все, чтобы Украина такой серой зоной стала", - написал Медведчук. По его словам, Зеленский разрушил Украину "своей глупостью и непрофессионализмом", вместо страны сейчас есть серая зона, огромные долги, "сотни тысяч убитых и искалеченных".
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Вчера, 08:00
"Он уже не президент Украины, а диктатор серой зоны, где работают волчьи законы и человек человеку враг… Для обычного гражданина украинское государство – это банда, которая выгребает у него деньги, забирает права, унижает достоинство и заставляет за себя умирать. И чем больше ситуация усугубляется, тем больше украинцев надеются на освобождение Россией от нацистского ига Зеленского", - считает Медведчук.
Политик убежден, что США даже если и будут давать Киеву деньги, то все меньше и меньше. "Украину в этой войне использовали как расходный материал. Непонятно, с чего Зеленский решил, что американцам выгодно кормить Украину?" - добавил Медведчук.
В среду законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов помощи в том числе для Киева и Израиля не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта было заблокировано.
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Ранее демократы ходатайствовали о начале дебатов и постановке запроса на голосование сенатом. Чтобы завершить процедуру, требовалось предварительное утверждение соответствующего решения 60 сенаторами. Ходатайство не набрало необходимой поддержки, соответственно, верхняя палата конгресса пока не сможет рассмотреть запрос по существу и тем более утвердить его. За высказались 49 сенаторов, против - 51. Таким образом, попытка начать работу по существу над законопроектом провалилась в сенате по итогам процедурного голосования. Законопроект предусматривает выделение многомиллиардного финансирования для помощи Украине, Израилю, а также меры по урегулированию ситуации на южной границе Штатов.
Вопрос охраны границы стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.
В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы "стреляют Украине в колено", увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе. Ранее Белый дом предупреждал, что существует большой риск того, что Украина может проиграть, если помощь со стороны США прекратится.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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