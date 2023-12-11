https://ria.ru/20231211/ukraina-1915009416.html

Нарышкин выразил уверенность, что киевский режим неизбежно бросят

Нарышкин выразил уверенность, что киевский режим неизбежно бросят - РИА Новости, 11.12.2023

Нарышкин выразил уверенность, что киевский режим неизбежно бросят

Киевский режим неизбежно будет брошен своими западными хозяевами, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:11

2023-12-11T10:11

2023-12-11T10:21

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

в мире

россия

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Киевский режим неизбежно будет брошен своими западными хозяевами, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, устроивший кровавые расправы на Донбассе, в Одессе, во многих других городах и селах Украины, в конечном счете неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами", - сказал Нарышкин на круглом столе по противодействию украинской пропаганде.

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

россия

украина

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, владимир зеленский