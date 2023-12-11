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Нарышкин выразил уверенность, что киевский режим неизбежно бросят - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:11 11.12.2023 (обновлено: 10:21 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/ukraina-1915009416.html
Нарышкин выразил уверенность, что киевский режим неизбежно бросят
Нарышкин выразил уверенность, что киевский режим неизбежно бросят - РИА Новости, 11.12.2023
Нарышкин выразил уверенность, что киевский режим неизбежно бросят
Киевский режим неизбежно будет брошен своими западными хозяевами, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:11
2023-12-11T10:21
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Киевский режим неизбежно будет брошен своими западными хозяевами, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, устроивший кровавые расправы на Донбассе, в Одессе, во многих других городах и селах Украины, в конечном счете неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами", - сказал Нарышкин на круглом столе по противодействию украинской пропаганде.
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Россия, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Украина, Владимир Зеленский
Нарышкин выразил уверенность, что киевский режим неизбежно бросят

Нарышкин: западные хозяева неизбежно бросят киевский режим

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Киевский режим неизбежно будет брошен своими западными хозяевами, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, устроивший кровавые расправы на Донбассе, в Одессе, во многих других городах и селах Украины, в конечном счете неизбежно окажется брошен своими заокеанскими хозяевами", - сказал Нарышкин на круглом столе по противодействию украинской пропаганде.
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Специальная военная операция на УкраинеСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)УкраинаВладимир Зеленский
 
 
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