https://ria.ru/20231211/ugroza-1915043159.html

"Создали угрозу". В США назвали ключевую ошибку Белого дома из-за России

"Создали угрозу". В США назвали ключевую ошибку Белого дома из-за России - РИА Новости, 11.12.2023

"Создали угрозу". В США назвали ключевую ошибку Белого дома из-за России

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может начать вооруженный конфликт между НАТО и Россией из-за Украины, заявил бывший советник госсекретаря США,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:29

2023-12-11T12:29

2023-12-11T12:29

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может начать вооруженный конфликт между НАТО и Россией из-за Украины, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Мы – в сфере влияния Путина, Украина – в его сфере влияния, а мы туда зашли, мы создаем для него угрозу, и поэтому он сделал то, что сделал", — отметил эксперт.По его словам, Байден может сфабриковать ложный повод, который позволит НАТО начать войну с Россией, подобно тому, как это сделали США во время войны в Ираке."А раз мы сказали уже и "А", и "Б", придется говорить и "В" — и нас ждет война между НАТО и Россией. И к этой войне приведет президент США по своему собственному желанию", — продолжил Уилкерсон.По его мнению, начать крупномасштабную войну с Россией из-за Украины будет безумием, но американская верхушка может пойти на такой ужасный ход.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США намерены не позволить России одержать победу в конфликте на Украине.Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами обещал не позволить Украине развязать третью мировую войну, втянув Штаты в конфликт.

https://ria.ru/20231211/putin-1915021628.html

https://ria.ru/20231211/soyuzniki-1915010332.html

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