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"Создали угрозу". В США назвали ключевую ошибку Белого дома из-за России - РИА Новости, 11.12.2023
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12:29 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ugroza-1915043159.html
"Создали угрозу". В США назвали ключевую ошибку Белого дома из-за России
"Создали угрозу". В США назвали ключевую ошибку Белого дома из-за России - РИА Новости, 11.12.2023
"Создали угрозу". В США назвали ключевую ошибку Белого дома из-за России
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может начать вооруженный конфликт между НАТО и Россией из-за Украины, заявил бывший советник госсекретаря США,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:29
2023-12-11T12:29
в мире
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ллойд остин
вивек рамасвами
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может начать вооруженный конфликт между НАТО и Россией из-за Украины, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.&quot;Мы – в сфере влияния Путина, Украина – в его сфере влияния, а мы туда зашли, мы создаем для него угрозу, и поэтому он сделал то, что сделал&quot;, — отметил эксперт.По его словам, Байден может сфабриковать ложный повод, который позволит НАТО начать войну с Россией, подобно тому, как это сделали США во время войны в Ираке.&quot;А раз мы сказали уже и &quot;А&quot;, и &quot;Б&quot;, придется говорить и &quot;В&quot; — и нас ждет война между НАТО и Россией. И к этой войне приведет президент США по своему собственному желанию&quot;, — продолжил Уилкерсон.По его мнению, начать крупномасштабную войну с Россией из-за Украины будет безумием, но американская верхушка может пойти на такой ужасный ход.Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США намерены не позволить России одержать победу в конфликте на Украине.Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами обещал не позволить Украине развязать третью мировую войну, втянув Штаты в конфликт.
https://ria.ru/20231211/putin-1915021628.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, ллойд остин, вивек рамасвами, министерство обороны сша, нато, политика
В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Ллойд Остин, Вивек Рамасвами, Министерство обороны США, НАТО, Политика
"Создали угрозу". В США назвали ключевую ошибку Белого дома из-за России

Офицер Уилкерсон: Байден может начать войну НАТО против России из-за Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден может начать вооруженный конфликт между НАТО и Россией из-за Украины, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«

"Мы – в сфере влияния Путина, Украина – в его сфере влияния, а мы туда зашли, мы создаем для него угрозу, и поэтому он сделал то, что сделал", — отметил эксперт.

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По его словам, Байден может сфабриковать ложный повод, который позволит НАТО начать войну с Россией, подобно тому, как это сделали США во время войны в Ираке.
«

"А раз мы сказали уже и "А", и "Б", придется говорить и "В" — и нас ждет война между НАТО и Россией. И к этой войне приведет президент США по своему собственному желанию", — продолжил Уилкерсон.

По его мнению, начать крупномасштабную войну с Россией из-за Украины будет безумием, но американская верхушка может пойти на такой ужасный ход.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США намерены не позволить России одержать победу в конфликте на Украине.
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами обещал не позволить Украине развязать третью мировую войну, втянув Штаты в конфликт.
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В миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденЛлойд ОстинВивек РамасвамиМинистерство обороны СШАНАТОПолитика
 
 
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