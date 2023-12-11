https://ria.ru/20231211/tsakhal-1915177939.html

ООН: ЦАХАЛ вывезла десятки мужчин и мальчиков из Газы в нижнем белье

ООН: ЦАХАЛ вывезла десятки мужчин и мальчиков из Газы в нижнем белье - РИА Новости, 11.12.2023

ООН: ЦАХАЛ вывезла десятки мужчин и мальчиков из Газы в нижнем белье

Израильские солдаты арестовали десятки мальчиков и мужчин в Газе, в том числе одного журналиста, затем раздели их до нижнего белья и перевезли на грузовиках в... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T20:24

2023-12-11T20:24

2023-12-11T20:24

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости. Израильские солдаты арестовали десятки мальчиков и мужчин в Газе, в том числе одного журналиста, затем раздели их до нижнего белья и перевезли на грузовиках в неизвестном направлении, заявил РИА Новости официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс. В минувшую субботу официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви заявил, что израильские военные задерживают на севере сектора Газа "мужчин призывного возраста" для выявления террористов. "Было трудно получить подтвержденную информацию. Что нам известно, так это то, что ЦАХАЛ задержал десятки палестинцев мужского пола. Предположительно, это пожилые мужчины, мальчики и известный палестинский журналист. Также сообщалось, что военнослужащие Израиля завязывали задержанным глаза и раздевали их до нижнего белья, прежде чем заставить сесть на улице. После того, как их сняли на видео и сфотографировали, задержанных силой погрузили в грузовики, по-прежнему одетых только в нижнее белье, и увезли в неизвестном направлении", - сказал он. Лоуренс отметил, что публикация видеозаписей, на которых арестованные подвергаются унижающему достоинство обращению, является нарушением международного гуманитарного права и прав человека. "Мы ищем дополнительную информацию", - добавил представитель УВКПЧ. В организации не смогли ответить на вопрос о том, каков статус этих арестованных лиц в соответствии с международным правом. Израильское телевидение показало в четверг кадры, на которых, по его словам, изображены в секторе Газа захваченные боевики ХАМАС, раздетые до нижнего белья и стоящие на коленях. На одной фотографии изображено более 20 мужчин, стоящих раздетыми со связанными за спиной руками на коленях на улице на глазах у израильских солдат. Такое же количество полуобнаженных мужчин было сфотографировано в кузове грузовика неподалеку. Кадры широко разошлись в социальных сетях в арабском мире и вызвали осуждение. Комментаторы писали, что запечатленные на фотографиях люди в возрасте старше 15 лет были расстреляны израильскими военными.

https://ria.ru/20231211/punkt-1915177278.html

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в мире, израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году