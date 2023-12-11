ООН: ЦАХАЛ вывезла десятки мужчин и мальчиков из Газы в нижнем белье
ООН: ЦАХАЛ арестовала и увезла десятки мужчин и мальчиков из Газы в нижнем белье
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия обстрелов Сектора Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия обстрелов Сектора Газа
ЖЕНЕВА, 11 дек – РИА Новости. Израильские солдаты арестовали десятки мальчиков и мужчин в Газе, в том числе одного журналиста, затем раздели их до нижнего белья и перевезли на грузовиках в неизвестном направлении, заявил РИА Новости официальный представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс.
В минувшую субботу официальный представитель правительства Израиля Эйлон Леви заявил, что израильские военные задерживают на севере сектора Газа "мужчин призывного возраста" для выявления террористов.
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"Было трудно получить подтвержденную информацию. Что нам известно, так это то, что ЦАХАЛ задержал десятки палестинцев мужского пола. Предположительно, это пожилые мужчины, мальчики и известный палестинский журналист. Также сообщалось, что военнослужащие Израиля завязывали задержанным глаза и раздевали их до нижнего белья, прежде чем заставить сесть на улице. После того, как их сняли на видео и сфотографировали, задержанных силой погрузили в грузовики, по-прежнему одетых только в нижнее белье, и увезли в неизвестном направлении", - сказал он.
Лоуренс отметил, что публикация видеозаписей, на которых арестованные подвергаются унижающему достоинство обращению, является нарушением международного гуманитарного права и прав человека.
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"Мы ищем дополнительную информацию", - добавил представитель УВКПЧ.
В организации не смогли ответить на вопрос о том, каков статус этих арестованных лиц в соответствии с международным правом.
Израильское телевидение показало в четверг кадры, на которых, по его словам, изображены в секторе Газа захваченные боевики ХАМАС, раздетые до нижнего белья и стоящие на коленях. На одной фотографии изображено более 20 мужчин, стоящих раздетыми со связанными за спиной руками на коленях на улице на глазах у израильских солдат. Такое же количество полуобнаженных мужчин было сфотографировано в кузове грузовика неподалеку. Кадры широко разошлись в социальных сетях в арабском мире и вызвали осуждение. Комментаторы писали, что запечатленные на фотографиях люди в возрасте старше 15 лет были расстреляны израильскими военными.