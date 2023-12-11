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Белый дом: Байден и Зеленский намерены обсудить ситуацию на поле боя - РИА Новости, 11.12.2023
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20:09 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/situatsiya-1915175534.html
Белый дом: Байден и Зеленский намерены обсудить ситуацию на поле боя
Белый дом: Байден и Зеленский намерены обсудить ситуацию на поле боя - РИА Новости, 11.12.2023
Белый дом: Байден и Зеленский намерены обсудить ситуацию на поле боя
Президенту США Джо Байдену во вторник предстоит встреча с Владимиром Зеленским, они в том числе намерены обсудить ситуацию на поле боя, заявил координатор... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T20:09
2023-12-11T20:09
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену во вторник предстоит встреча с Владимиром Зеленским, они в том числе намерены обсудить ситуацию на поле боя, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Завтра президент встречает Зеленского в Белом доме для серии обсуждений. Мы с нетерпением ждем этого визита", - сообщил он журналистам. Кирби уточнил, что в рамках встречи Байден ожидает ожидать услышать от Зеленского новости о текущей ситуации на поле боя. Представитель Белого дома также добавил, что США намерены продолжить поддерживать Украину, особенно зимой. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В мире, Украина, Россия, США, Джон Кирби, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО
Белый дом: Байден и Зеленский намерены обсудить ситуацию на поле боя

Кирби: Байден и Зеленский намерены обсудить ситуацию на поле боя

© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Президенту США Джо Байдену во вторник предстоит встреча с Владимиром Зеленским, они в том числе намерены обсудить ситуацию на поле боя, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«
"Завтра президент встречает Зеленского в Белом доме для серии обсуждений. Мы с нетерпением ждем этого визита", - сообщил он журналистам.
Кирби уточнил, что в рамках встречи Байден ожидает ожидать услышать от Зеленского новости о текущей ситуации на поле боя. Представитель Белого дома также добавил, что США намерены продолжить поддерживать Украину, особенно зимой.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
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10 декабря, 10:24
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжон КирбиДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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