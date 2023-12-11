https://ria.ru/20231211/saratov-1915012101.html

В Саратове устранили аварию на теплосетях

В Саратове устранили аварию на теплосетях - РИА Новости, 11.12.2023

В Саратове устранили аварию на теплосетях

Энергетики в Саратове устранили коммунальную аварию, из-за которой в мороз без отопления остались более 140 многоквартирных домов, в которых проживает около 28... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:25

2023-12-11T10:25

2023-12-11T10:25

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САРАТОВ, 11 дек - РИА Новости. Энергетики в Саратове устранили коммунальную аварию, из-за которой в мороз без отопления остались более 140 многоквартирных домов, в которых проживает около 28 тысяч человек, сообщила мэрия в Telegram-канале. Ранее прокуратура сообщила, что на улице Куприянова Ленинского района Саратова в воскресенье утром произошла авария на тепловых сетях диаметром 1200 миллиметров. В зону отключения попали более 140 многоквартирных домов, в которых проживает около 28 тысяч человек, и семь объектов социальной сферы. По данным местного филиала ПАО "Т Плюс", дефект трубопровода был обнаружен при проведении планового обхода, завершить работы по устранению повреждения планировалось до 12.00 (11.00 мск) понедельника. "Ночью специалисты "Т Плюс" завершили сварочные работы на трубопроводе по улице Куприянова, 7А, из-за повреждения на котором без тепла остались абоненты Ленинского и Кировского районов города. Теплоноситель подан в сеть, в настоящее время идет заполнение системы, после чего будет восстановлено отопление домов, попавших в зону отключения... После проведения ремонтных работ на трубопроводе по улице Куприянова, 7А, произведен запуск ЦТП-42 (центральный тепловой пункт)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время подача тепла уже начата в 50 многоквартирных домов. В настоящее время в Саратове 11 градусов мороза.

https://realty.ria.ru/20231130/eysk-1912982911.html

саратов

ленинский район

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происшествия, саратов, ленинский район, кировский район, т плюс