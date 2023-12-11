https://ria.ru/20231211/rossiya_segodnya_10-letie-1915049408.html

Шадаев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Шадаев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 11.12.2023

Шадаев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она на... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:56

2023-12-11T12:56

2023-12-11T12:56

миа "россия сегодня"

юбилей

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915045159_0:181:2996:1866_1920x0_80_0_0_1b844d5d4c1e8b62bbed75611e963038.jpg

Москва, 11 дек — РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она на протяжении 10 лет "объединяет десятки крупнейших информационных ресурсов на разных языках и сотни корреспондентов по всему миру"."Дорогие коллеги! — обратился глава Минцифры к сотрудникам медиагруппы. — Благодаря вашей работе миллионы людей ежедневно имеют доступ к качественной информации. Ваш флагман — РИА Новости — стабильно занимает первое место по цитируемости среди российских информационных агентств". Шадаев отметил, что сотрудники "России сегодня" "честно и профессионально освещают ключевые события в России и мире, а военные корреспонденты ежедневно рискуют жизнью в горячих точках, чтобы сообщить своим читателям правду"."Вы сохраняете традиции, которые десятилетиями, с момента основания Совинформбюро, формировали качественную российскую журналистику, – подчеркнул министр. – Желаю вам успехов в вашей непростой работе, новых высот в российских и международных рейтингах, запоминающихся репортажей, новостей и интервью".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Медиагруппа является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.

https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914840366.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

миа "россия сегодня", юбилей, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)