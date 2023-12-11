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Шадаев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 11.12.2023
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12:56 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/rossiya_segodnya_10-letie-1915049408.html
Шадаев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Шадаев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием - РИА Новости, 11.12.2023
Шадаев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она на... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:56
2023-12-11T12:56
миа "россия сегодня"
юбилей
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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Москва, 11 дек — РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она на протяжении 10 лет "объединяет десятки крупнейших информационных ресурсов на разных языках и сотни корреспондентов по всему миру"."Дорогие коллеги! — обратился глава Минцифры к сотрудникам медиагруппы. — Благодаря вашей работе миллионы людей ежедневно имеют доступ к качественной информации. Ваш флагман — РИА Новости — стабильно занимает первое место по цитируемости среди российских информационных агентств". Шадаев отметил, что сотрудники "России сегодня" "честно и профессионально освещают ключевые события в России и мире, а военные корреспонденты ежедневно рискуют жизнью в горячих точках, чтобы сообщить своим читателям правду"."Вы сохраняете традиции, которые десятилетиями, с момента основания Совинформбюро, формировали качественную российскую журналистику, – подчеркнул министр. – Желаю вам успехов в вашей непростой работе, новых высот в российских и международных рейтингах, запоминающихся репортажей, новостей и интервью".Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Медиагруппа является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
https://ria.ru/20231209/mediagruppa-1914840366.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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миа "россия сегодня", юбилей, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
МИА "Россия сегодня", юбилей, Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)

Шадаев поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Читать ria.ru в
Москва, 11 дек — РИА Новости. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она на протяжении 10 лет "объединяет десятки крупнейших информационных ресурсов на разных языках и сотни корреспондентов по всему миру".
"Дорогие коллеги! — обратился глава Минцифры к сотрудникам медиагруппы. — Благодаря вашей работе миллионы людей ежедневно имеют доступ к качественной информации. Ваш флагман — РИА Новости — стабильно занимает первое место по цитируемости среди российских информационных агентств".

Шадаев отметил, что сотрудники "России сегодня" "честно и профессионально освещают ключевые события в России и мире, а военные корреспонденты ежедневно рискуют жизнью в горячих точках, чтобы сообщить своим читателям правду".
Международная медиагруппа Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Следственный комитет поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 10-летием
9 декабря, 18:30
"Вы сохраняете традиции, которые десятилетиями, с момента основания Совинформбюро, формировали качественную российскую журналистику, – подчеркнул министр. – Желаю вам успехов в вашей непростой работе, новых высот в российских и международных рейтингах, запоминающихся репортажей, новостей и интервью".
Международная медиагруппа "Россия сегодня" объединяет русскоязычные информационные ресурсы: РИА Новости, радио Sputnik, ПРАЙМ, ИноСМИ, Baltnews, Украина.ру, Социальный навигатор, КОТ и Arctic.ru. За рубежом она представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Одним из основных продуктов медиагруппы являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и фарси. Медиагруппа является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.
 
МИА "Россия сегодня"юбилейМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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