https://ria.ru/20231211/rossiya-1915117236.html

"Шольц провоцирует". В Германии сделали шокирующее заявление о России

"Шольц провоцирует". В Германии сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 11.12.2023

"Шольц провоцирует". В Германии сделали шокирующее заявление о России

Россия и НАТО могут вступить в военное противостояние после поражения Украины, написал в социальной сети X немецкий журналист Юлиан Репке. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:25

2023-12-11T16:25

2023-12-11T16:25

политика

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анатолий антонов

нато

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия и НАТО могут вступить в военное противостояние после поражения Украины, написал в социальной сети X немецкий журналист Юлиан Репке."У меня совершенно нет сомнений, что, если Украина будет потеряна, нам придется сражаться с Россией на территории НАТО. <…> Таким образом, мы с открытыми глазами движемся к ядерному конфликту, который, по иронии судьбы, (канцлер Германии Олаф. — Прим. ред.) Шольц и другие провоцируют именно той политикой, с помощью которой они хотят его предотвратить", — полагает журналист.В начале декабря президент США Джо Байден заявил, что Россия "нападет на страны НАТО" после победы на Украине. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российской армией в случае ее победы в специальной военной операции. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявление Байдена, отметил, что американское руководство потеряло связь с реальностью. Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы, подчеркнул дипломат.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию, что не может принести большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915095432.html

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политика, россия, украина, германия, джо байден, джон кирби, анатолий антонов, нато