https://ria.ru/20231211/putin-1915135418.html
Путину во главе страны еще очень многое нужно сделать, считает Медведев
Путину во главе страны еще очень многое нужно сделать, считает Медведев - РИА Новости, 11.12.2023
Путину во главе страны еще очень многое нужно сделать, считает Медведев
Россия сейчас находится в очень сложной точке общественного развития, поэтому очень важно, чтобы во главе страны стоял такой мощный политик с колоссальным... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:21
2023-12-11T17:21
2023-12-11T17:21
политика
россия
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия сейчас находится в очень сложной точке общественного развития, поэтому очень важно, чтобы во главе страны стоял такой мощный политик с колоссальным опытом, как Владимир Путин, сказал председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы находимся на очень сложной точке общественного развития, и очень важно, чтобы во главе государства стоял такой мощный политик с колоссальным опытом, как наш президент. Иными словами, ему еще очень многое нужно сделать", - сказал Медведев в ходе встречи со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад. Центральная избирательная комиссия РФ получила уведомление от инициативной группы по выдвижению президента РФ Владимира Путина на выборы в марте 2024 года, сообщил в понедельник заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. Путин 8 декабря сообщил председателю Народного совета ДНР, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. Совет Федерации ранее назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия
Путину во главе страны еще очень многое нужно сделать, считает Медведев
Медведев: важно, чтобы во главе России стоял такой политик, как Путин
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия сейчас находится в очень сложной точке общественного развития, поэтому очень важно, чтобы во главе страны стоял такой мощный политик с колоссальным опытом, как Владимир Путин, сказал председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мы находимся на очень сложной точке общественного развития, и очень важно, чтобы во главе государства стоял такой мощный политик с колоссальным опытом, как наш президент. Иными словами, ему еще очень многое нужно сделать", - сказал Медведев в ходе встречи со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад.
Центральная избирательная комиссия РФ получила уведомление от инициативной группы по выдвижению президента РФ Владимира Путина на выборы в марте 2024 года, сообщил в понедельник заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев
. Путин 8 декабря сообщил председателю Народного совета ДНР
, герою ДНР Артему Жоге
о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. Совет Федерации
ранее назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.
Путин снова обратится к главному источнику своей силы