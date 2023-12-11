https://ria.ru/20231211/putin-1915135418.html

Путину во главе страны еще очень многое нужно сделать, считает Медведев

Путину во главе страны еще очень многое нужно сделать, считает Медведев - РИА Новости, 11.12.2023

Путину во главе страны еще очень многое нужно сделать, считает Медведев

Россия сейчас находится в очень сложной точке общественного развития, поэтому очень важно, чтобы во главе страны стоял такой мощный политик с колоссальным... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:21

2023-12-11T17:21

2023-12-11T17:21

политика

россия

дмитрий медведев

владимир путин

единая россия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия сейчас находится в очень сложной точке общественного развития, поэтому очень важно, чтобы во главе страны стоял такой мощный политик с колоссальным опытом, как Владимир Путин, сказал председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы находимся на очень сложной точке общественного развития, и очень важно, чтобы во главе государства стоял такой мощный политик с колоссальным опытом, как наш президент. Иными словами, ему еще очень многое нужно сделать", - сказал Медведев в ходе встречи со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад. Центральная избирательная комиссия РФ получила уведомление от инициативной группы по выдвижению президента РФ Владимира Путина на выборы в марте 2024 года, сообщил в понедельник заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев. Путин 8 декабря сообщил председателю Народного совета ДНР, герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда" Героев России. Совет Федерации ранее назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231208/putin-1914672525.html

россия

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Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия