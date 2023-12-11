https://ria.ru/20231211/prazdniki-1906455182.html

Выходные и праздники в январе-2024: как работаем и отдыхаем

Как отдыхаем в январе 2024: выходные и праздники

Выходные и праздники в январе-2024: как работаем и отдыхаем

На январь в нашей стране традиционно приходятся новогодние каникулы: как россияне будут официально отдыхать в первом месяце нового 2024 года, график рабочих и... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:33

2023-12-11T15:33

2023-12-11T15:33

праздники

россия

нерабочие дни

производственный календарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906445974_0:173:3062:1895_1920x0_80_0_0_43dc379735c5ec7b7447c14df6907558.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. На январь в нашей стране традиционно приходятся новогодние каникулы: как россияне будут официально отдыхать в первом месяце нового 2024 года, график рабочих и выходных дней, будет ли перенос праздников и кому выгодно брать отпуск в январе, куда можно съездить на время длительных каникул в России и за рубеж, — в материале "РИА Новости".Как отдыхаем в январе-2024Ежегодно январь ассоциируется с праздничным настроением и большим количеством интересных мероприятий. Это хорошее время для отдыха с семьей или друзьями. Помимо новогодних каникул по 8 января включительно, граждан нашей страны ждет еще шесть традиционных выходных по субботам и воскресеньям.Официальные выходные дни в РоссииВ первом месяце 2024 года всего 14 выходных дней, из них восемь относятся к праздничным новогодним каникулам (с 1 по 8 января), а шесть приходятся на субботы и воскресенья (13 - 14, 20 - 21, 27 и 28 января).ПереносВ 2024 году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье, так как они относятся к нерабочим праздничным дням, согласно Постановлению Правительства РФ № 1314 от 10.08.2023 года, утвержден следующий порядок их переноса:● с 6 января (суббота) на 10 мая (пятница);● с 7 января (воскресенье) на 31 декабря (вторник).Новогодние каникулыГрядущие новогодние каникулы продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года включительно — всего 10 дней. В результате граждане будут отдыхать на один день больше, чем в текущем году.ПраздникиВ январе в России отмечаются памятные даты, религиозные праздники, знаменательные события, профессиональные праздники представителей различных сфер деятельности. Наиболее важные даты января: Новый год, Сочельник, Рождество Христово, Старый Новый год, Крещение Господне, Татьянин день (День студентов).● 1 января Новый год, Всемирный день мира;● 2 января Праздник Новодворской иконы Божией Матери;● 3 января День памяти Святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца;● 6 января Рождественский сочельник;● 7 января Рождество Христово;● 10 января День инженера-механика ВМФ;● 12 января День работника прокуратуры Российской Федерации;● 13 января День российской печати;● 14 января Старый Новый год;● 15 января День образования Следственного комитета РФ;● 18 января Крещенский сочельник, День рождения детского телевидения в России;● 19 января Крещение Господне;● 21 января День инженерных войск;● 22 января День войск авиации противовоздушной обороны РФ;● 25 января Татьянин день (День студента);● 26 января Международный день таможенника;● 27 января Международный день памяти жертв Холокоста, День снятия блокады Ленинграда;● 30 января День деда Мороза и Снегурочки;● 31 января Международный день ювелира.Производственный календарьПроизводственный календарь есть в открытом доступе и каждый желающий может изучить данные, чтобы спланировать отпуск или поездку. Бухгалтерия использует его для расчета заработной платы, оформления больничных листов, отпускных. Нерабочие дни в году — календарные выходные и праздники в нем выделены красным цветом.Сколько рабочих днейЯнварь является самым коротким рабочим месяцем в году. Согласно производственному календарю, в январе 2024 года всего 31 день, из них при пятидневной рабочей неделе будет 17 рабочих и 14 выходных. Первая рабочая неделя 2024 года — сокращенная, так как начнется со вторника 9 января.Норма рабочего времени в январеНормы рабочего времени отражены в ст. 91 ТК РФ и не должны превышать 40 часов в неделю, а некоторые категории граждан имеют право на сокращенный рабочий день (ст. 92 ТК РФ).В январе 2024 года норма рабочего времени составляет:● при 40-часовой рабочей неделе — 136 часов;● при 36-часовой неделе — 122,4 часа;● при 24-часовой неделе — 81,6 часа.Однако минимальный порог не регламентирован законом, в связи с этим работодатель вправе уменьшить количество часов сотруднику, а при выполнении им полного объема работ выплатить зарплату не менее установленного в регионе минимального размера оплаты труда.Когда лучше взять отпуск в январеВыбор оптимального времени для отпуска в январе зависит от индивидуальных предпочтений и планов каждого человека. Можно уехать от зимы к солнцу и морю, посетить интересные культурные мероприятия в своем городе или отправиться на горнолыжные курорты и лыжные базы, совершить прогулки на снегоходах, покататься на коньках. Отпуск, присоединяемый к новогодним каникулам, позволит отдохнуть дольше. Но с финансовой точки зрения для работников на окладе отпуск в январе не выгоден, так как в нем мало рабочих дней. Наиболее выгодными для отпуска считаются месяцы, в которых больше всего рабочих дат. Если финансовая составляющая не так важна, то стоит отдохнуть больше, чтобы набраться сил на предстоящий трудовой год.Куда съездить отдохнутьПровести выходные или отпуск в январе можно на побережье, в горах, на экскурсиях. Отправиться в санаторий или на горнолыжные курорты Кавказа, посетить города Золотого кольца, отдохнуть в Карелии, погулять по Москве, Санкт-Петербургу и Ленобласти или уехать в теплые страны.Однако стоит заранее планировать поездку, заблаговременно позаботиться о бронировании билетов, отеля, покупке туристического тура, так как в этом месяце в России и за рубежом наступает высокий сезон из-за новогодних каникул.

https://ria.ru/20231027/otpusk-1905456486.html

https://ria.ru/20230815/prazdniki-1890141284.html

https://ria.ru/20231211/kanikuly-1890956524.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

праздники, россия, нерабочие дни, производственный календарь