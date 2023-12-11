https://ria.ru/20231211/pozhar-1914983895.html

В Подмосковье загорелись мансарда и кровля нежилого здания

В Подмосковье загорелись мансарда и кровля нежилого здания - РИА Новости, 11.12.2023

В Подмосковье загорелись мансарда и кровля нежилого здания

Спасатели тушат пожар в подмосковном селе Беседы, на площади 400 квадратных метров горят кровля и мансарда нежилого здания, предварительно, пострадавших нет,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T01:31

2023-12-11T01:31

2023-12-11T01:31

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Спасатели тушат пожар в подмосковном селе Беседы, на площади 400 квадратных метров горят кровля и мансарда нежилого здания, предварительно, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Подмосковье. В селе Беседы горит мансарда и кровля нежилого строения. Огнем охвачено 400 квадратных метров... По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что на месте происшествия работают 56 человек и 15 единиц техники МЧС России.

https://ria.ru/20231211/pozhar-1914981291.html

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)