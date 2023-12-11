Рейтинг@Mail.ru
"Это агония": СМИ рассказали о готовящемся ударе по Украине - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/porazhenie-1915125159.html
"Это агония": СМИ рассказали о готовящемся ударе по Украине
"Это агония": СМИ рассказали о готовящемся ударе по Украине - РИА Новости, 11.12.2023
"Это агония": СМИ рассказали о готовящемся ударе по Украине
США постепенно готовят Украину к поражению, при этом Белый дом пытается снять с себя всю ответственность, переложив ее на Киев, пишет хорватское издание... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:48
2023-12-11T16:48
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. США постепенно готовят Украину к поражению, при этом Белый дом пытается снять с себя всю ответственность, переложив ее на Киев, пишет хорватское издание Advance."То есть от Украины стоит отказаться как-нибудь так, чтобы поражение выглядело не американским, а прежде всего, украинским", — отметило издание.Автор добавил, что показателем отсутствия заинтересованности в Украине со стороны Запада стало серьезное ограничение финансирования страны. Кроме того, многие западные СМИ все чаще пишут о проблемах в ВСУ и обвиняют украинские власти в том, что они "плохо слушались" своих кураторов."Все это уже видят и понимают в Киеве, как и, вероятно, на фронте. У Владимира Зеленского уже сейчас есть основания бояться возможного переворота. &lt;…&gt; Сейчас Украину готовят к неминуемому, а раз так, для всех участников сейчас лучше прекратить эту агонию, как можно скорее", — резюмировало издание.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231211/finansirovanie-1915002033.html
https://ria.ru/20231211/triumf-1915111963.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_ba82a68887cecce18af9b4c28e25465d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Это агония": СМИ рассказали о готовящемся ударе по Украине

Advance: США готовят Украину к признанию поражения

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек РИА Новости. США постепенно готовят Украину к поражению, при этом Белый дом пытается снять с себя всю ответственность, переложив ее на Киев, пишет хорватское издание Advance.
"То есть от Украины стоит отказаться как-нибудь так, чтобы поражение выглядело не американским, а прежде всего, украинским", — отметило издание.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
"Это ужасно": конгрессвумен резко высказалась об Украине
Вчера, 09:18
Автор добавил, что показателем отсутствия заинтересованности в Украине со стороны Запада стало серьезное ограничение финансирования страны. Кроме того, многие западные СМИ все чаще пишут о проблемах в ВСУ и обвиняют украинские власти в том, что они "плохо слушались" своих кураторов.
"Все это уже видят и понимают в Киеве, как и, вероятно, на фронте. У Владимира Зеленского уже сейчас есть основания бояться возможного переворота. <…> Сейчас Украину готовят к неминуемому, а раз так, для всех участников сейчас лучше прекратить эту агонию, как можно скорее", — резюмировало издание.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
"У него все карты": в Польше признали триумф Путина
Вчера, 16:15
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала