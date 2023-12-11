"Это агония": СМИ рассказали о готовящемся ударе по Украине
Advance: США готовят Украину к признанию поражения
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. США постепенно готовят Украину к поражению, при этом Белый дом пытается снять с себя всю ответственность, переложив ее на Киев, пишет хорватское издание Advance.
"То есть от Украины стоит отказаться как-нибудь так, чтобы поражение выглядело не американским, а прежде всего, украинским", — отметило издание.
Автор добавил, что показателем отсутствия заинтересованности в Украине со стороны Запада стало серьезное ограничение финансирования страны. Кроме того, многие западные СМИ все чаще пишут о проблемах в ВСУ и обвиняют украинские власти в том, что они "плохо слушались" своих кураторов.
"Все это уже видят и понимают в Киеве, как и, вероятно, на фронте. У Владимира Зеленского уже сейчас есть основания бояться возможного переворота. <…> Сейчас Украину готовят к неминуемому, а раз так, для всех участников сейчас лучше прекратить эту агонию, как можно скорее", — резюмировало издание.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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