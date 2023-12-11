https://ria.ru/20231211/porazhenie-1915125159.html

"Это агония": СМИ рассказали о готовящемся ударе по Украине

"Это агония": СМИ рассказали о готовящемся ударе по Украине - РИА Новости, 11.12.2023

"Это агония": СМИ рассказали о готовящемся ударе по Украине

США постепенно готовят Украину к поражению, при этом Белый дом пытается снять с себя всю ответственность, переложив ее на Киев, пишет хорватское издание... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:48

2023-12-11T16:48

2023-12-11T16:48

в мире

украина

киев

россия

владимир зеленский

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769976_0:66:1042:652_1920x0_80_0_0_fed70492a115a4f1941290b152de276f.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. США постепенно готовят Украину к поражению, при этом Белый дом пытается снять с себя всю ответственность, переложив ее на Киев, пишет хорватское издание Advance."То есть от Украины стоит отказаться как-нибудь так, чтобы поражение выглядело не американским, а прежде всего, украинским", — отметило издание.Автор добавил, что показателем отсутствия заинтересованности в Украине со стороны Запада стало серьезное ограничение финансирования страны. Кроме того, многие западные СМИ все чаще пишут о проблемах в ВСУ и обвиняют украинские власти в том, что они "плохо слушались" своих кураторов."Все это уже видят и понимают в Киеве, как и, вероятно, на фронте. У Владимира Зеленского уже сейчас есть основания бояться возможного переворота. <…> Сейчас Украину готовят к неминуемому, а раз так, для всех участников сейчас лучше прекратить эту агонию, как можно скорее", — резюмировало издание.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231211/finansirovanie-1915002033.html

https://ria.ru/20231211/triumf-1915111963.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины