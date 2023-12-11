https://ria.ru/20231211/podrostki-1915182145.html

Подростков из спецшколы Екатеринбурга обвинили в 12 изнасилованиях

Подростков из спецшколы Екатеринбурга обвинили в 12 изнасилованиях - РИА Новости, 11.12.2023

Подростков из спецшколы Екатеринбурга обвинили в 12 изнасилованиях

Адвокат Георгий Краснов, представляющий семью мальчика, сбежавшего из спецшколы в Екатеринбурге, где совершалось физическое и сексуальное насилие над детьми,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T21:05

2023-12-11T21:05

2023-12-11T21:05

происшествия

екатеринбург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек - РИА Новости. Адвокат Георгий Краснов, представляющий семью мальчика, сбежавшего из спецшколы в Екатеринбурге, где совершалось физическое и сексуальное насилие над детьми, рассказал РИА Новости, что в деле проходят трое подростков, которых обвинили в 12 изнасилованиях, однако свою вину те категорически отрицают. "Сегодня было оглашено обвинительное заключение (в Чкаловском райсуде Екатеринбурга – ред.) в отношении троих несовершеннолетних подсудимых по делу 124-ой спецшколы. Двум из них вменяется пять эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении одного несовершеннолетнего и один эпизод в отношении двух несовершеннолетних, а третьему подсудимому - четыре эпизода в отношении одного несовершеннолетнего. Всего 12 случаев насилия. Все трое свою вину категорически отрицают. Потерпевшими по делу признаны двое детей. Ни допросов, ни исследования материалов уголовного дела сегодня не было", - сказал собеседник агентства. "Какие-то эпизоды совершались парами: в одной ситуации первый и второй вместе, в другой ситуации - второй и третий вместе, итого двенадцать случаев", - пояснил Краснов, отметив, что следующее заседание суда состоится 26 декабря, также в закрытом режиме. По словам юриста, расследование дела о халатности в отношении экс-директора спецшколы завершат в этом месяце и направят в прокуратуру. В региональном управлении СК РФ снова воздержались от комментариев по этому делу. Ранее адвокат Георгий Краснов сообщал агентству, что в апреле из екатеринбургской спецшколы №124 сбежал 13-летний юноша. В разговоре со своей матерью молодой человек признался - в учреждении происходит насилие, в том числе и сексуальное. Семья обратилась за помощью к СМИ и юристам. В школе был воспитатель, которому больше 70 лет, он обучал детей "зоновским порядкам", там практиковались "товарищеские суды", где на голосование выносилось, наказать ли провинившихся насильственным оральным половым актом, приводил в разговоре с РИА Новости слова детей Краснов. Его подзащитный - мальчик, в отношении которого не совершались действия сексуального характера, он не жертва, а свидетель, которому угрожали таким же "судом", уточнял юрист. После сообщений в СМИ о том, что происходит в спецшколе №124 в уральской столице, министерство образования и молодежной политики региона заявило об отстранении от обязанностей директора учреждения. Ранее пресс-служба Чкаловского райсуда информировала, что 16-летнего и 15-летнего подростков заключили под стражу. Специальная школа №124 в Екатеринбурге - учреждение закрытого типа для обучающихся с общественно-опасным поведением, дети попадают в него по постановлению суда. Миссия школы состоит в создании образовательно-реабилитационного сопровождения подростка, находящегося в конфликте с законом. Учащимся обеспечивают социальную, педагогическую, психологическую и медицинскую реабилитацию, включая коррекцию поведения, говорится на сайте заведения.

https://ria.ru/20231211/izbienie-1915154376.html

https://ria.ru/20231205/bashkiriya-1913796207.html

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происшествия, екатеринбург, россия, следственный комитет россии (ск рф)