Богданов провел переговоры с зампредседателя политбюро ХАМАС
Богданов обсудил с представителем политбюро ХАМАС палестино-израильский конфликт
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗамминистра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов
Замминистра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 10 и 11 декабря обсудил по телефону с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком обострение палестино-израильского конфликта с акцентом на военный и гуманитарные аспекты ситуации в секторе Газа, сообщили в российском дипведомстве.
Богданов так же обсудил данный комплекс вопросов с членом Исполкома ООП, генеральным секретарем Палестинского демократического союза (ФИДА) Салехом Раафатом и представителем руководства Народного фронта освобождения Палестины Махером Тахером.
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"В ходе бесед был обсужден комплекс вопросов, связанных с резким обострением палестино-израильского конфликта, с акцентом на складывающуюся военную и гуманитарную ситуацию в секторе Газа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В российском дипведомстве добавили, что Москва вновь подтвердила свою позицию о необходимости прекращения боевых действий и решения гуманитарных проблем, включая освобождение заложников.
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"Подчеркивалась также особая важность восстановления палестинского национального единства в рамках ООП и на ее политической платформе, нацеленной на создание палестинского суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в сообщении МИД России.