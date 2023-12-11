https://ria.ru/20231211/peregovory-1915071786.html

Богданов провел переговоры с зампредседателя политбюро ХАМАС

Богданов провел переговоры с зампредседателя политбюро ХАМАС - РИА Новости, 11.12.2023

Богданов провел переговоры с зампредседателя политбюро ХАМАС

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 10 и 11 декабря обсудил по телефону с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком обострение... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:16

2023-12-11T14:16

2023-12-11T14:47

россия

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

москва

восточный иерусалим

михаил богданов

организация освобождения палестины

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 10 и 11 декабря обсудил по телефону с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком обострение палестино-израильского конфликта с акцентом на военный и гуманитарные аспекты ситуации в секторе Газа, сообщили в российском дипведомстве.Богданов так же обсудил данный комплекс вопросов с членом Исполкома ООП, генеральным секретарем Палестинского демократического союза (ФИДА) Салехом Раафатом и представителем руководства Народного фронта освобождения Палестины Махером Тахером."В ходе бесед был обсужден комплекс вопросов, связанных с резким обострением палестино-израильского конфликта, с акцентом на складывающуюся военную и гуманитарную ситуацию в секторе Газа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.В российском дипведомстве добавили, что Москва вновь подтвердила свою позицию о необходимости прекращения боевых действий и решения гуманитарных проблем, включая освобождение заложников."Подчеркивалась также особая важность восстановления палестинского национального единства в рамках ООП и на ее политической платформе, нацеленной на создание палестинского суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в сообщении МИД России.

https://ria.ru/20231211/sanktsii-1915055824.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

россия

москва

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, москва, восточный иерусалим, михаил богданов, организация освобождения палестины, народный фронт освобождения палестины