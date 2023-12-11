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Богданов провел переговоры с зампредседателя политбюро ХАМАС - РИА Новости, 11.12.2023
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14:16 11.12.2023 (обновлено: 14:47 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/peregovory-1915071786.html
Богданов провел переговоры с зампредседателя политбюро ХАМАС
Богданов провел переговоры с зампредседателя политбюро ХАМАС - РИА Новости, 11.12.2023
Богданов провел переговоры с зампредседателя политбюро ХАМАС
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 10 и 11 декабря обсудил по телефону с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком обострение... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:16
2023-12-11T14:47
россия
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
москва
восточный иерусалим
михаил богданов
организация освобождения палестины
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 10 и 11 декабря обсудил по телефону с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком обострение палестино-израильского конфликта с акцентом на военный и гуманитарные аспекты ситуации в секторе Газа, сообщили в российском дипведомстве.Богданов так же обсудил данный комплекс вопросов с членом Исполкома ООП, генеральным секретарем Палестинского демократического союза (ФИДА) Салехом Раафатом и представителем руководства Народного фронта освобождения Палестины Махером Тахером."В ходе бесед был обсужден комплекс вопросов, связанных с резким обострением палестино-израильского конфликта, с акцентом на складывающуюся военную и гуманитарную ситуацию в секторе Газа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.В российском дипведомстве добавили, что Москва вновь подтвердила свою позицию о необходимости прекращения боевых действий и решения гуманитарных проблем, включая освобождение заложников."Подчеркивалась также особая важность восстановления палестинского национального единства в рамках ООП и на ее политической платформе, нацеленной на создание палестинского суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в сообщении МИД России.
https://ria.ru/20231211/sanktsii-1915055824.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
россия
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россия, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, москва, восточный иерусалим, михаил богданов, организация освобождения палестины, народный фронт освобождения палестины
Россия, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Москва, Восточный Иерусалим, Михаил Богданов, Организация освобождения Палестины, Народный фронт освобождения Палестины
Богданов провел переговоры с зампредседателя политбюро ХАМАС

Богданов обсудил с представителем политбюро ХАМАС палестино-израильский конфликт

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗамминистра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов
Замминистра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Замминистра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов 10 и 11 декабря обсудил по телефону с заместителем председателя Политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком обострение палестино-израильского конфликта с акцентом на военный и гуманитарные аспекты ситуации в секторе Газа, сообщили в российском дипведомстве.
Богданов так же обсудил данный комплекс вопросов с членом Исполкома ООП, генеральным секретарем Палестинского демократического союза (ФИДА) Салехом Раафатом и представителем руководства Народного фронта освобождения Палестины Махером Тахером.
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«
"В ходе бесед был обсужден комплекс вопросов, связанных с резким обострением палестино-израильского конфликта, с акцентом на складывающуюся военную и гуманитарную ситуацию в секторе Газа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В российском дипведомстве добавили, что Москва вновь подтвердила свою позицию о необходимости прекращения боевых действий и решения гуманитарных проблем, включая освобождение заложников.
«
"Подчеркивалась также особая важность восстановления палестинского национального единства в рамках ООП и на ее политической платформе, нацеленной на создание палестинского суверенного государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем", - говорится в сообщении МИД России.
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РоссияХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреМоскваВосточный ИерусалимМихаил БогдановОрганизация освобождения ПалестиныНародный фронт освобождения Палестины
 
 
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